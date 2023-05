Ante las exigentes rutinas de ejercicios de Agustina Gandolfo: ¿es bueno sumar peso durante el embarazo?

Ver a Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, hacer ejercicios con pesos estando embarazada, nos llevó al interrogante de saber; ¿es bueno para el cuerpo de la mamá? y ¿cuánto puede afectar al bebé?

Si bien ella afirma estar asesorada y con profesionales que siguen su salud y la evolución de su embarazo, la preocupación pasa en saber cuánto puede impactar este tipo de ejercicios de musculación en embarazadas, en mujeres con condiciones físicas, técnicas e incluso con información diferente a la de la influencer mendocina, que transita por su sexto mes de gestación de Theo.

Para eso Vía Mendoza consultó a especialistas de la salud relacionados a este tema, para dar su opinión al respecto. Hablamos con un Deportólogo, un Osteópata y una Obstetra sobre los perjuicios y beneficios de esta clase de ejercicios con cargas durante el embarazo.

Diferenciar si una embarazada es físicamente activa o no

“Lo primero que hay que diferenciar es: una persona que se queda embarazada y quiere realizar actividad física, o se trata de una persona que ya lo viene practicando y se queda embarazada. Esta última es físicamente activa y tiene una adaptación previa al ejercicio. Y también haya que distinguir aquellas que programaron su embarazo y las que siguen practicando desconociendo su embarazo y no toman las precauciones”, comenzó aclarando Fernando Aquila, Doctor en Educación Física y Kinesiología; especialista en Medicina del Deporte e investigación Clínica. “El efecto fisiológico es muy diferente”, agregó.

“Una actividad física en embarazada debe ser con previa autorización médica. Que esté controlada. Hay que tener en cuenta la etapa crítica, que es el periodo embrionario donde pueden surgir abortos espontáneos, malformaciones, pérdidas, etc. Y un pequeño error de una migración o transformación de una célula donde no tenía que ir, se puede traducir en una seria complicación en el embrión”, explicó quien es además docente en el Instituto de Educación Física y en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Maza.

“Ahora, lo que cambia en una actividad física, en un estado u otro de la mujer, es la intensidad de la carga según la finalidad: salud o rendimiento. Durante el embarazo se puede trabajar sobre fuerza de resistencia (se trabaja en el volumen, en repeticiones) pero no explosiva ni fuerza máxima o intensidad (con muchos kilos). Dentro del embarazo se puede realizar ejercicios para cuidar el físico pero bajando las cargas de trabajo. No se deben hacer ejercicios intensos porque puede afectar al niño”, acentuó Aquila.

“Porque hacer pesas, con altas cargas, apuntamos al rendimiento y no a la salud. Y eso no es recomendable para una embarazada. El cuerpo de una mujer embarazada sufre transformaciones. Hay cambios hormonales, fisiológicos, anatómicos, es un estrés grande y al bebé lo exponemos también a un estrés innecesario”, sostuvo el especialista.

Especificando, “hacer fuerza extrema compromete el coreo, aumenta la presión abdominal y esa presión aumenta en el niño, aumentando el riesgo de una posible ruptura de placenta, por ejemplo. Una madre debe ser consciente de las consecuencias. Hay que respetar esa etapa y cuidar al niño. Después ocuparse de la estética y el rendimiento”.

“El problema que existe es que ven en un video a una influencer como Gandolfo y quieren copiar lo que ella hace, y esa seguidora lo que está haciendo es adaptándose al ejercicio, que es de otra persona con años de entrenamiento y un cuerpo diferente”, dijo.

E interpreta que “la gente tiende a buscar modelos, pero cada persona tiene que buscar aquellos ejercicios que se adapte a su condición y no los que hace otro. Cada madre debe preguntarse qué es lo más recomendable para ella y para su bebé. Porque que lo haga Gandolfo o ‘Pepita’ no quiere decir que para ella sea bueno. Si se hace actividad física debe ser controlada, supervisada, para no hacer daño. Hay que minimizar los riesgos. Cada ejercicio debe ser según las condiciones de cada persona. Se trata de adaptar el ejercicio a la persona y no al revés”.

Qué se recomiendan para cuidar la estructura ósea

Vía Mendoza también consultó al osteópata Pablo Nafissi, quien aseguró que “a medida que crece en peso, el peso que ejerce genera un aumento de gravedad, un desplazamiento del centro de gravedad. Lo cual influye en el abdomen y peso pélvico, por lo que se debe fortalecer”.

Por lo que recomienda ejercicios como el yoga (con ciertas posturas que no generen hiperextensión o posiciones invertidas), pilates (con poca intensidad), natación, caminata y ejercicio aeróbico (bicicleta fija).

“Para hacer ejercicios con sobre carga, la madre debe tener una condición física muy buena. Probablemente con realización de práctica deportiva toda su vida, una genética privilegiada, razones por la cual hace ejercicios pero con un 70% de peso menos del máximo. El ejercicio siempre es bueno, siempre que se haga en condiciones adecuadas. Ayuda a la postura, ya que durante el embarazo hay ya una exigencia a nivel lumbar, un aumenta en la curva fisiológica como lordosis, para compensar el peso del bebé hacia adelante. Pero lo más apropiado es realizar las correcciones o flexibilización de fortalecimiento para optimizar la postura antes del embarazo”, sostuvo el osteópata.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que durante el embarazo, “hay una exigencia del metabolismo que modifica el medio interno y hay un consumo mayor de calcio y nutrientes. Por lo que hacer ejercicio físico significa un mayor consumo de éstos, por lo tanto no se debe entrenar de la misma manera”.

Y para las mujeres que antes de su embarazo no hicieron actividad física, lo más recomendable es que lo hagan pero sin tanta intensidad”, dijo Pablo, quien es C.O. en Osteopatía, especialista en RPG, Licenciado en Kinesiología y Profesor de Educación Física.

Desde la obstetricia, cada mujer es otro mundo

Para Janina Solorza, Licenciada en Obstetricia, Instructora en gimnasia abdominal hipopresiva para la rehabilitación post parto y fortalecimiento del piso pélvico, “cada mujer, cada embarazo y cada organismo es único y responde de distintas maneras a esta transformación para procrear una nueva vida”.

“En este caso esta mamá ya es secundigesta, y ya viene practicando esta disciplina con esta rutina mucho antes de sus gestas. Interpreto que sabe cómo es el manejo de las fuerzas y respiraciones en el debido momento. Lo que por supuesto es muy importante”, confió la obstetra. Pero es fundamental que “antes de realizar cualquier tipo de disciplina deportiva si estás embarazada es consultar con el médico”.

“Y en el caso de la musculación, debe realizarlo con un peso menor al máximo que venía realizando y sin impacto, cuestión que pueda mantener la tonificación muscular durante las 37 a 40 semanas, que pueda llevar un embarazo normal de término pero sin exigir una fuerza mayor abdominal. Aunque sería mejor que se tome un descanso y relajar el abdomen para que pueda distenderse debido al útero grávido en constante crecimiento, hasta finalizar el embarazo”, describió.

Algo muy importante desde la perspectiva de la obstetricia es que, “no se debería aumentar el peso durante las rutinas de esta clase de ejercicios hasta ver incluso el tipo de parto, que dependerá de si es parto vaginal u operación cesárea, para la vuelta al ejercicio físico”.

Su recomendación es: “si ya tienen una disciplina marcada en el ejercicio físico, y durante el embarazo siguen manteniendo una gimnasia funcional sin peso extra y trabajando con su mismo peso, incluso duplicado el tiempo, los resultados de tonificación serán los mismos y evitar accidentes o complicaciones como por ejemplo una caída de cola, que sería uno de los traumatismos más serios durante el embarazo que puede causar un desprendimiento de placenta”.

“Todo lo que podamos prevenir está buenísimo. Y sobre todo hablar con la mamá que pueda relajarse y disfrutar del embarazo ante todo. Después podrá volver con todo y cumplir la meta que se había propuesto”, aseguró.

Al concluir, Solorsa aconsejó: “Comprendan que no a todas les pega igual el embarazo. Lo ideal sería que cada mujer maneje la situación de acuerdo al alcance de cada una, en lo físico, emocional y económico. Podemos ver muchas cosas en lo virtual, pero a la hora de decidir traer una vida al mundo debemos ser singulares y únicas”.