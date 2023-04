Comenzó la temporada del Centro de Rugby femenino para ir formando el XV

Arrancó la temporada 2023 de rugby femenino en el Centro de entrenamientos que tiene la Unión de Rugby de Cuyo en Godoy Cruz, con 30 jugadoras convocadas, de diferentes clubes de la provincia.

El grupo de rugbiers comenzó con la primera etapa, que es un proceso de diagnóstico con evaluaciones físicas y técnicas, para luego pasar a trabajar con conceptos fundamentales de este deporte en cuanto al desarrollo y formación a largo plazo.

Vale destacar que el Centro de Rugby Femenino contará con la primera entrenadora de rugby femenino, Anabel Algañarás; que estará conformando el staff técnico junto a Carlos Efimenco, Sebastián Núñez, Daniel Quiroga y la manager Julieta Viñolo.

El rugby femenino comenzó a trabajar en el Centro de entrenamiento de la URC./URC

Las jugadoras estuvieron divididas en dos categorías, Juveniles y Mayores, para ir armando los equipos que en principio será en seven, modalidad que por el momento se está disputando en Mendoza.

A medida que se vaya avanzando se completará el objetivo -y anhelo de muchos años- de poder formar un representativo de XV. Para lograr esto último se propuso llegar a conformar los equipos (de ambas divisiones) para fin de este año o a principios de 2024.

El proceso será progresivo: del seven se pasará al X y después al XV para que cada jugadora vaya adquiriendo sus herramientas en esta modalidad. Sobre todo para aquellas con contextura de forward en donde en el seven no tienen un lugar determinado y en el XV son fundamentales.

“Se necesitará formar a las forward (el rugby XV se requiere de 8). Comenzaremos a trabajar en el Centro con chicas que cuenten con las condiciones físicas, que incluso hoy, quedan afuera por contextura y velocidad. En el XV serán incluidas en puestos de primera, segunda y tercera línea y queremos que ellas se hallen e identifiquen y los puedan aprovechar”, dijo Carlos Efimenco en una entrevista anterior con Vía Mendoza.

La idea “es poder jugar con scrum como el M14 masculino, donde no se empuja para empezar encaminarlas hacia el XV”, concluyó Efimenco quien proyecta consolidar esta modalidad, en un mediano plazo.