Ale Ortega analizó un video de los Pimpinela y lo caracterizó como "novelón".

Ale Ortega, el conductor de televisión mendocino, analizó un show de Pimpinela en el que Lucía Galán interpreta el tema “Dueño de la noche” y se sorprendió: “¡Un novelón!”.

“Dueño de la noche” es un tema de los hermanos Pimpinela en el que una mujer cree que su pajera la engaña y decide matarlo. En un show, Lucía Galán sorprendió con su interpretación.

El análisis de Ale Ortega al video de Pimpinela

“Bueno monstruitos, vamos a analizar este video, este novelón, de los Pimpinela”, comenzó el conductor de Tardes de Remate, entre risas. Dueño de la noche, para él, es un “novelón”.

“Él llegaba, yo dormía, en silencio se acercaba, me dejaba una caricia, y en sus brazos me tomaba. Cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba, y mi miedo se moría cuando él me hablaba”, comienza cantanto Lucía Galán en un imponente escenario. Para Ale Ortega, hasta ahí el tema “está bien”.

“¿Qué le decía?”, preguntó el conductor expectante y arrancó a cantar Joaquín: “Tranquila, amor. Tranquila, duerme, que soy yo, mi vida”, por lo que el periodista consideró el momento como “místico”.

“Y yo le creía, hasta que un día sin querer descubrí que era todo mentira”, siguió Lucía y Ale Ortega no pudo evitar la risa: “¿Por qué? Nooo, noo, noo, no te puedo creer”, dijo con humor mientras la intérprete contaba la historia de amor entre su pareja y una amante.

“Ella en el día y la otra de la noche, claro, pobre”, comprendió. En ese momento el conductor se preguntó por el vestuario de Galán, una túnica blanca, y luego la duda fue resuelta: “Él llegó, yo no dormía, en silencio lo esperaba, cuando se acercó a abrazarme, puse fin allí a su vida. Y vinieron a buscarme, estoy aquí (en el manicomio) desde aquél día”.

“Loquísima está Lucía chicos, de verdad”, dijo Ale Ortega pero no pudo evitar reconocer: “Sí, me la sé a la canción, me la sé”.

“Esperen porque esto no termina, Lucía está tipo fantasmagórica arriba del escenario, rayos, la gente ovaciona y chau”, se quitó la vida. Resulta que, sobre el final de la canción, ella descubre que su pajera no la engañaba con otra mujer.

Ese fue el análisis de Ale Ortega, el conductor mendocino, para el tema de los Pimpinela. ¿Seguirá realizando críticas a otros artistas?.