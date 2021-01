El sismo que tuvo su epicentro en San Juan anoche impactó en varias zonas de nuestra provincia, en especial Las Heras. En este caso una vieja casona que sufrió importantes daños estructurales. Su propietaria, Mercedes Alvarado, es una pensionada que tiene 84 años y vive su drama.

La señora vive en Tomás Godoy Cruz al 100 del departamento de Las Heras. Es una construcción de adobe levantada en los años 40 del siglo pasado y que en algún momento fuera reforzada con columnas y vigas de “material”. Tras el temblor de anoche la vivienda parece inhabitable y peligrosa.

Anoche, Mercedes había ido a visitar una nietita que cumplía años. En medio del festejo sintió el fuerte sismo. De inmediato llamaron a la casa donde se encontraba un hijo de 58 años “que se encuentra bajo tratamiento” aseguró.

El sector trasero de la vivienda sufrió daños totales tras el sismo. Orlando Pelichotti/Los Andes.

El hombre, en un primer momento no le quiso contar a su madre, para no preocuparla, pero luego le dijo a su hermana que la pared medianera se había caído hacia el lado del vecino y que el fondo, donde había un viejo taller, se había derrumbado por completo.

“Mi hijo se estaba por acostar y sintió un ruido tremendo porque se cayó todo el fondo y la medianera que da a la casa del vecino. Todos salieron corriendo para afuera cuando sintieron el ruido del derrumbe”, explicó la mujer que todavía está en estado de shock y que casi no durmió durante la noche.

Por el momento Mercedes vive en la parte delantera del terreno, donde las paredes lucen algunas grietas. Todo lo demás fue arrasado por el fuerte movimiento sísmico. La medianera cayó sobre una camioneta del vecino produciéndole daños importantes. La mujer aseguró que en la casa no vive nadie y que sus propietarios serían de Buenos Aires,

“No sé qué voy a hacer ahora. Me dijeron en Defensa Civil que iban a venir pero hasta ahora no han venido. Mis hijas quieren que me vaya pero yo no quiero. Yo no tengo dinero para arreglar esto y esta noche vamos a tener problemas de inseguridad. Además se ha generado un problema con los roedores que han salido por todas partes”, explicó finalmente Mercedes. Fuente Los Andes