Agustina Gandolfo fue mamá hace exactamente ocho meses y en sus redes sociales comparte casi a diario cómo son sus rutinas con Nina, la hija que tuvo con el jugador del Inter de Milán y de la Selección Argentina, Lautaro Martínez.

//Mirá también: Agustina Gandolfo encontró la solución a un problema que padecía su hija, Nina Martínez

La mendocina compensa el glamour con sus rutinas de ejercicio y sus consejos de maternidad en base a su propia experiencia con Nina, quien llegó para cambiarle la vida.

Esta semana, abrió la posibilidad nuevamente de que sus seguidores le hagan preguntas o comentarios a través de historias de Instagram y ella se dedicó a responder. La mayoría de las consultas estaban relacionadas a su bebé y la maternidad, pero también indagaron sobre su vida personal.

Entre las preguntas que le hicieron, le consultaron si la pequeña aún tomaba su leche y, orgullosa de su hija, comentó que la dejó sola. “Dejó la teta sola. Yo estaba triste pero después pensando creo que está mal pero no tan mal. Te encargo el destete después”, explicó.

Agustina Gandolfo Gentileza.

Por otra parte, una seguidora le pidió consejos de madre primeriza y ella eligió acompañarla en este proceso. “Una vez me dijeron ‘días largos, años cortos’. Y cada vez que tengo un día donde no puedo más, pienso y disfruto de cada pequeña cosa así sea que en ese momento estás sufriendo no dormir, no tener tiempo o lo que sea. Pasa rápido y estoy segura que después se extraña”, se sinceró.

Además, comentó que recibe la ayuda de una niñera para poder cuidarla así ella tiene sus espacios para bañarse, salir y entrenar tranquila. Aunque pasa la mayor parte del tiempo con su hija.

Pero no todas fueron preguntas, sino también Agustina recibió halagos acerca de cómo cría a su hija: “Amo que no tengas a Nina siempre de gala, que esté con un body así nomás, en pañal”, escribieron y ella compartió su metodología: “Modo ciruja 27/7″.

Agustina Gandolfo Gentileza.

Agustina Gandolfo Gentileza.

//Mirá también: La hija de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez comenzó natación para gastar energías

Agustina tiene más de 860 mil seguidores en Instagram y le preguntaron qué opinaba de los famosos que le tapan la cara a sus hijos o no los muestran, ya que claramente ella es todo lo contrario. “Súper aceptable. Acá madre orgullosa que muestra a su hija hasta en la verdulería”, opinó la influencer.

Agustina Gandolfo Gentileza.

También indagaron acerca de cómo llevaba las críticas por ser pareja de un futbolista y la mendocina aseguró que no les presta atención. “Abrazaría a toda la gente que critica, en general. Sea quien sea sin conocer a la persona”, expresó.