Durante varios meses la preocupación de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez fue que su hija, Nina Martínez, no lograba conciliar el sueño. En varias de sus historias de Instagram, la mendocina compartió que la pequeña de ocho meses se desvelaba y que era casi imposible que durmiera varias horas de corrido, pero parece que encontraron la solución.

La influencer convirtió sus redes en un espacio en el que comparte sus experiencias con la maternidad. Esto incluye tanto brindar como pedirle información a las mamás que ya pasaron por diferentes situaciones, o que están iguales a ella, en el proceso de aprender.

El tema que tenía más preocupada a Agustina era el hecho de que no podía hacer dormir a Nina y si lo lograba, dormía muy poco. La falta de descanso ya los esta afectado a ella y al jugador de la Selección Argentina, por lo que decidieron buscar ayuda profesional. Incluso llegó a bromear con la idea de vender a su “bebé despertador”.

Con el acompañamiento de una especialista en sueño de bebés y niños, la pareja pudo lograr poco a poco más horas de descanso por la noche. Y ahora, Gandolfo mostró que Nina se duerme sola en su cuna, sin que ella tenga que estar haciéndola dormir.

“Esta es Nina durmiéndose sola. Lo logramos”, escribió la joven y compartió el video que obtuvo desde una cámara que tiene en el cuarto de la bebé en el que se puede ver cómo después de dar varias vueltas en la cuna, logra quedarse totalmente dormida.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez Gentileza.

“Les dejé un video de cómo Nina se duerme sola, cosa que pensé que no iba a pasar nunca en la vida. Esto gracias a Lu (la especialista) que me ayudó, me enseño y nos acompañó muchísimo”, dijo con enorme alegría Agustina Gandolfo.

“Nina pasó de despertarse siete u ocho veces por noche a hacerlo dos o tres. Yo ya estaba completamente exhausta porque ya eran seis meses sin dormir, literalmente sin dormir”, contó sobre el problema que los tenía preocupados a ambos.

“Falta, porque todavía no duerme excelente. Pero estoy muy contenta con los resultados que logramos hasta ahora”, cerró.