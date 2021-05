El artista, Adrián Sorrentino, debuta cómo conductor de un nuevo programa llamado “Geometría de un artista”, producido por el gobierno provincial. Este nuevo formato será para homenajear a los artistas más emblemáticos de la provincia.

El artista mendocino, será el encargado de conducir este nuevo programa en el cual se transitará las vidas de importantes hombres y mujeres mendocinos.

“Cuando me convocaron nunca me imaginé que me iba a tocar a mí ser el que condujera, fue una alegría muy grande y todo un desafío”, sostuvo Adrían en conversación con Vía Mendoza.

El pograma busca tener un diálogo muy relajado, “de entre casa”, con un artista con larga trayectoria en la provincia.

“Junto a Lila Medina, una gran actriz cómica, y un tremendo equipo empezamos a pensar cómo sería abordar a un artista”, agregó Adrián.

Los mendocinos elegidos fueron Alicia Casares, Aníbal Villa, Diana Wol, Ernesto Suárez, Jorge Fornés, Mariú Carrera, Sandra Vigiani y Martín Neglia.

Adrián Sorrentino conducirá el nuevo programa "Geometrías de un artista". Instagram.

El nombre del programa, surge a raíz de que el equipo quiere mostrar “algunas imágenes geométricas” de los artistas seleccionados, para vincularlas a tres momentos importantes de la vida ya pasada.

En una primera parte se habla de la vida personal, luego sobre la carrera profesional y para finalizar, como si tuvieran una esfera de cristal en la mano, ver que futuro los depara en la vida.

“En base a esa estructura, son las charlas “exquisitas” que tuve la suerte de tener con figuras hermosas de la provincia. Estos referentes se han ganado ese título por que han vivido una experiencia muy grande”, agregó Sorrentino.

Además, el programa tiene un pequeño juego teatral a cargo de Lila Medina, donde los artistas seleccionados jugarán una breve escena.

“Lila, se lució junto con los mega actores cómo los que vamos a tener en “Geometrías de un artista”, concluyó el artista.

Dónde ver el programa:

“Geometría de un artista” se podrá ver por www.mendozaencasa.com y Canal Acequia.

El programa comienza este miércoles 26 a las 22:30, se transmitirá de lunes a viernes y todos los días habrá un artista diferente.