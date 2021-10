En el marco del cuarto aniversario de la última zarpada de su muelle habitual del Submarino ARA San Juan, se realizó el descubrimiento del memorial emplazado en la Plazoleta frente al acceso de la Base Naval de Mar del Plata.

Es importante remarcar que la construcción del monumento fue una iniciativa del Capitán de Navío (RE) Guillermo Tibaldi y del aporte voluntario de vecinos, instituciones y empresas de la ciudad.

El memorial consiste en una recreación en mármol del sumergible con los nombres de sus tripulantes y una figura corpórea con accesorios de reposición que fueran parte del mismo, como dos escotillas y un periscopio con su defensa que se encuentra orientado al lugar del naufragio.

Además, cuenta con una “Cápsula del Tiempo”, que será abierta al cumplirse los 50 años de la última zarpada del navío, conteniendo mensajes y testimonios de los familiares.

En este marco, el intendente Guillermo Montenegro manifestó: “Este homenaje es, primero, para los 44 que zarparon y que no volvieron; esta va a ser la forma de recordarlos. Esto es para los familiares, padres, madres, esposas, hijos, hermanos, hermanas, para todos los que han sufrido desde el primer momento. Saben bien que mi viejo era submarinista y uno lo sufre desde el momento en que zarpaban, cuando se iban, ya empezaba a sufrir”.

Seguidamente, el jefe comunal recordó que “desde el primer momento, a la semana de la pérdida de contacto con el submarino, me vine a la Base Naval y estuve con varios de los familiares, nos juntamos a esperar porque no sabíamos mucho. Nos quedábamos charlando y buscando explicaciones a algo que parecía que no la íbamos a encontrar. Circunstancialmente me tocó ser Diputado y pedí integrar la Comisión Investigadora del ARA San Juan, porque entendía que tenía que seguir mirando a la cara a cada uno de los familiares. Como integrante de la familia de submarinistas y por tenerlos en mi corazón, por eso seguimos hablando, escuchando, buscando soluciones”.

Asimismo, agregó: “Agradezco a todos los que hicieron posible este monumento porque va a ser el lugar donde nos vamos a poder encontrar, un lugar para rendirles homenaje y algo que ustedes, como familiares, saben que toda nuestra ciudad tiene el orgullo de tenerlos presentes acá”.

Por otro lado, el Intendente se dirigió a los familiares y les dijo: “Este es uno de los momentos más difíciles que me tocó como Intendente, como es la inauguración de un lugar de encuentro. Ustedes saben que estuve, estoy y voy a estar sin importar lo que sea: hoy me toca ser Intendente, en un momento no era nada, en otro Diputado; yo soy el gordo Montenegro, y varios lo saben así. Muchos me conocen desde muy chico porque laburaban con mi viejo. Saben que van a poder contar conmigo porque a los héroes, que son sus familiares, ustedes los llevan en su corazón, la Argentina los lleva en el corazón, yo los tengo en mi corazón y en mi casa. Para mí es un orgullo poder seguir contando con la relación que mantengo con ustedes, porque es algo que me llena el corazón, no solamente como marplatense sino también como argentino”.

“Tengo el orgullo de haber conocido a varios que estaban en el submarino, a varios de los familiares que he conocido después y vamos a seguir manteniendo la relación que tenemos. Les agradezco que me hayan dado el lugar que me dieron. Hoy, circunstancialmente como Intendente, les agradezco a todos los que hicieron posible este memorial para recordar a los maravillosos 44 héroes que dieron la vida por cuidar lo más preciado, como es la Patria. Saben que cuentan y van a poder contar conmigo en el lugar y en la ocasión que me toque”, concluyó Montenegro.

Los familiares de los 44 tripulantes tuvieron una destacada participación del acto. De esta manera, varios integrantes pudieron dirigir unas palabras a los presentes, como Silvina Krawzcyk, hermana de la Capitán de Corbeta Eliana María Krawczyk; Marcela Verónica Fernández, esposa del Suboficial Mayor Alberto Cipriano Sánchez; Julián Agustín Sánchez, hijo del Suboficial Mayor Alberto Cipriano Sánchez; Emilio Wagner papá del Capitán de Corbeta Diego Manuel Wagner; y Fabiana Alica Lescano, mamá del Teniente de Fragata Alejandro Damián Tagliapietra.

Con respecto a la intervención del memorial, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, en trabajo conjunto con el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), llevó adelante una serie de trabajos para acondicionar el acceso a la Base Naval y la plazoleta donde será ubicado el memorial.

Por su parte, el Emvial realizó trabajos de nivelación, pavimentación y movimiento de suelo para las nuevas veredas de la plazoleta, restauración y mantenimiento general de los semáforos y también la ampliación y potenciación del Alumbrado Público de la zona.

Esta intervención fue promulgada por la Ordenanza N° 25203 del Honorable Concejo Deliberante. En la ceremonia, los integrantes del HCD, por medio de una iniciativa de Marcos Gutiérrez, le hicieron entrega de la mención de Vecino Destacado a Guillermo Tibaldi.

Detalles del memorial

Para la realización de este memorial se recurrió al granito negro dadas sus características de material noble y rudo, características de los hombres de mar. El color del granito elegido es también importante, por ser la vista el primer sentido que tiene contacto con este monumento. Los submarinos son pintados de negro y también el granito de este color nos induce inconscientemente al luto permanente por la pérdida física de estos marinos.

La placa de mármol clara que sobresale está montada artesanalmente sobre granito negro y lleva grabados los nombres de los 44 con la última jerarquía alcanzada post mortem otorgada por el Presidente de la Nación. En ella resalta la inscripción de la frase “En Patrulla Eterna”, como testigo de aquella última tarea operativa que ellos realizaban en preservación de nuestros intereses marítimos.

En la ceremonia estuvo presente el presidente del Consejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco; el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre; el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti; el jefe del Estado Mayor de la Armada, Julio Horacio Guardia, acompañado por jefes e integrantes de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de guerra, soldados, submarinistas, buzos tácticos, promociones de escuelas militares y abanderados representando diversas instituciones; empresas y particulares que han colaborado para la concreción del memorial.