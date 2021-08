La Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo se solidarizó con los trabajadores de Hardi, que dejó de funcionar. Anticiparon que el Sheraton volverá a cerrar y suspender con rebajas salariales al personal, mientras sigue la incertidumbre en Torres de Manantiales. “Es urgente que haya medidas de contención para evitar la destrucción de la industria”, alertó Pablo Santín.

El repentino cierre del café Hardi, la reestructuración e incertidumbre en Torres de Manantiales y una nueva suspensión de actividades en el Hotel Sheraton “son el reflejo de la profunda crisis” que atraviesa la gastronomía y la hotelería marplatense, con cientos de puestos de trabajo en riesgo que “solo puede revertirse con la reactivación del turismo y con una dirigencia sindical que esté a la altura de las circunstancias”, expresaron desde la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo.

La organización que conduce el dirigente Pablo Santín expresó su “solidaridad para con los cerca de 20 trabajadores de Hardi”, luego de que la empresa anunciara el cierre en el paseo de la calle Güemes y advirtió que “la cruda situación de pequeños, medianos y grandes” establecimientos del sector “demanda medidas urgentes de contención” por parte del Estado.

“Es fundamental empezar a reactivar y fomentar el turismo. Esto así no se puede seguir sosteniendo, porque semana a semana se suman puestos de trabajo que se pierden en una ciudad que tiene todo para crecer”, manifestó el referente de la 25 de Mayo, quien se puso a total disposición de los trabajadores de Hardi junto al equipo de la Agrupación. Con turismo, apuntó, Mar del Plata “puede ser ejemplo de recuperación a nivel nacional”.

“El mes pasado, la reestructuración de Torres de Manantiales, que ya no trabaja con turismo, dejó abierta una fuerte incertidumbre. Meses atrás el Sheraton, que reabrió por vacaciones de invierno pero el 22 de agosto volverá a cerrar sus puertas -al menos hasta octubre- y a recortar salarios en hasta un 50%, según se le informó al personal. Y ahora Hardi, un reconocido café que no aguantó más. Son la cara visible de otros tantos establecimientos que a veces sin ser noticia, no resisten y quien más sufre, siempre, es el trabajador”, analizó Santín.

El último relevamiento sociolaboral realizado en conjunto por la 25 de Mayo y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) dejó en evidencia que al menos el 68% de los trabajadores y las trabajadoras de la hotelería y la gastronomía están por debajo de la línea de pobreza. “La situación es insostenible, se agrava mes a mes y hoy solo puede revertirse con la reactivación del turismo, motor de esta industria pujante, si no queremos terminar de destruirla; hoy está en rojo”, alertó el dirigente.

Sin turismo, agregó, “la crisis seguirá quebrando empresas y destruyendo fuentes de trabajo” mientras “el sindicato se lamenta, pero no reacciona”. “Ya no alcanza con preocuparse, es hora de reactivar la actividad turística y sacar de la crisis a la hotelería y la gastronomía” porque “Mar del Plata puede ser ejemplo de recuperación a nivel nacional, depende de todos y desde la 25 de Mayo estamos comprometidos a dar ese paso”, completó Santín.