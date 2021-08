El concejal de Crear Juntos, Nicolás Lauría, hizo entrega de un reconocimiento por parte del concejo deliberante a las artistas Carolina Campos y Florencia Avilé, quienes realizaron murales alusivos a Maradona en la plaza Martín Miguel de Güemes de nuestra ciudad. “Sus trabajos son una fuente de inspiración y aliento a los jóvenes”, destaca la resolución.

“La política tiene que estar más cerca de la cultura porque es una parte esencial de nuestra sociedad. Hay que impulsar y acompañar el arte y me parece que este es el puntapié inicial para poder hacerlo”, refirió Lauría en un emotivo encuentro realizado este jueves en la plaza ubicada en Roca y Buenos Aires.

Estuvieron presentes concejales y artistas Prensa: Nicolás Lauría

El edil, quien estuvo acompañado por Fernando Navarra y Stella Mary Leguizamón, agregó que “este es un merecido reconocimiento a estas grandes artistas que no sólo han hecho el mural de Diego, sino que también a su lado el de Peñarol en una plaza en la que me siento muy identificado por la cercanía con el club que me vio nacer. Es muy lindo para los marplatenses que las chicas de @mahla_pinta hayan plasmado estos murales tan representativos para la ciudad y para el mundo, por todo lo que representa Maradona como deportista y figura”.

“La marca y el sello que dejan es fundamental por todo lo que tiene que ver con la cultura. Esto suma a que los artistas grandes en la ciudad, muchas veces escondidos, puedan salir a la luz y obtener su reconocimiento”, concluyó.

Por su parte el precandidato a concejal por Crear Mar del Plata, Fernando Navarra, refirió que “este reconocimiento es algo que corresponde por justicia. Tenemos muchísimos artistas marplatenses ponen su arte a disposición de toda la comunidad generosamente, como ha pasado con estas artistas que hoy han sido destacadas a través de una excelente iniciativa del concejal Lauría. Nosotros desde nuestro espacio Crear estamos acompañando esta hermosa actividad que no sólo vincula el arte, sino también el deporte, el espacio público y la vida saludable”.

Navarra asimismo alentó a los artistas “que se animen a seguir plasmando su obra porque lo que hacen es universalizar su labor y permite que el arte llegue a todos los vecinos”. “Muchas veces la cultura no llega a la gente y este tipo de intervenciones, en la vía pública, le permite a toda la comunidad apreciar y apropiarse de esa labor del artista”, concluyó el ex vicepresidente de OSSE.