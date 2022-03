Este jueves quedó instalado el Monumento Fallero para celebrar la 68° Fiesta Fallera Valenciana Marplatense, un evento histórico que se vio interrumpido por los últimos dos años de pandemia.

La escultura realizada por el artista Adrián Más Reyes se sumó al paisaje marplatense con un mensaje en donde se satiriza a los cuentos de hadas y los políticos argentinos. Foto: Adrián Más Reyes

Bajo la consigna “Cuentos que cuentan cuentos”, la instalación puede apreciarse en la Av. Patricio Peralta Ramos (Plaza Colón) justo en frente de la rambla. Los vecinos y turistas comenzaron a registrar la pieza artística que será quemada el próximo 26 de marzo y que tiene un mensaje contundente, claro y con una necesaria cuota de humor -como tanto caracteriza a la Falla Valenciana-.

La obra, fue realizada por Adrián Más Reyes, nieto del primer artista en realizar estas esculturas (José María Más), tarea que continuó su padre y desde hace una década la desarrolla él, como tradición de su familia.

En dialogo con Vía Mar del Plata, Adrián recordó: “Todo nace en mi familia hace muchos años, mi abuelo era artista, ya hacía fallas en Valencia antes del año 1960, era profesor de artes visuales, se vino a la Argentina, se instaló en Mar del Plata y en esa década comenzó a hacer las primeras fallas para la Unión Regional Valenciana, la hizo durante 36 años, hasta el año 96 estuvo, la continuó mi papá, hubo un receso familiar y desde el año 2011 me hago cargo hasta el día de hoy. Esta es mi octava falla, debería ser la décima, pero con el receso de la pandemia quedó trunca”.

¿Qué significa este monumento para la edición 2022?

Según explicó Adrián, “la inspiración surge de imágenes, fotos o algo que dispara una idea. Ya conociendo el lugar donde tengo que emplazar, el tipo de grúa, ya sé cuáles son las dimensiones y a partir de ahí arranco. La idea central de este año la titulé: ‘cuentos que cuentan cuentos’, se me ocurrió utilizar los cuentos más tradicionales y de ahí darle la versión B de esos cuentos”.

Y prosiguió: “agarré Pinocho y la puse ahí como esa marioneta viva que parece que tiene vida propia pero en realidad la manejan otras personas y ahí hablo de la política. Utilicé al enano gruñón de Blancanieves Disney para darle forma y expresión a los jubilados, el viejo que a pesar de que pasan los años y no tiene más fuerza, sigue yendo a la mina a ganarse el pan diario. Quise representar eso, al jubilado que debería estar disfrutando de tantos años de trabajo se sigue viendo obligado a rebuscarla porque su jubilación no es suficiente”.

Todos los escenarios tocan un tema particular pero envueltas en una idea general, “la estructura principal la camuflé en una torre y arriba del todo se ve un trono, donde está sentada una persona con corona como rey pero con una banda presidencial. Esto lo dejo a criterio del público pero quiero dar a entender a aquellos que han sido elegidos democráticamente peo una vez que están en el poder se sienten con facultad de rey, elegidos por una entidad divina y que están ahí para gobernarnos por sobre todas las cosas por eso la imagen superior no tiene ni ojos ni orejas, dando significado a que no vi ni escucha, solamente habla y hace lo que quiere, todo el mundo cumple su demanda y él no escucha a nadie”.

El programa completo:

La “cremá” del “ninots” se realizará el sábado 26 a las 20hs y es tradicionalmente el momento más esperado de la celebración que este año no contará con el encendido del castillo de fuegos artificiales ya que desde 2019 hay una ordenanza en el Partido de General Pueyrredon que prohibe la inclusión de de pirotecnia sonora.