A sus espaldas, el living de una casa se comienza a armar sobre el escenario del Teatro Santa Fe. Literalmente, se va armando la temporada para Aldo Funes, productor que desde hace 20 años apuesta a Mar del Plata y la comedia en temporada y que, siendo cordobés, este será el primer año que también lleve el humor y grandes artistas a la cartelera de Villa Carlos Paz.

Así lo expresó el productor teatral, Aldo Funes quien se encuentra diagramando los espectáculos para la próxima temporada.

“Armé cuatro obras porque no me dio el tiempo para también tener una para mi teatro en Capital”, confía, siempre activo, quien acercará al mar a “Vamos a contar Mentiras” con Marcelo De Bellis, Darío Lopilato, Lauro Novoa, Gastón Suárez, Pablo Sórensen, Hernán Figueroa, María Irigaray y Mariela López Brown, que estrenará en el Teatro Carreras de Mar del Plata desde el 3 de enero y “La Chica del Sombrero Rosa” con María Rosa Fugazot, Kitty Locane, Alberto Martín, Zulma Faiad, Adriana Salgueiro, Matías Santoiani, que irá al Teatro Santa Fe desde el 4 de enero.

En lo que refiere a Carlos Paz, previo a año nuevo estrenarán “Mi Mujer se llama Mauricio” con Pablo Rago, Iliana Calabró, Alejandro Muller, Adriana Brodsky, Matías Alé, Gonzalo Urtizberea y Nerina Sist y “Cenemos en la Cama”, que se estrena por primera vez en Argentina, con Germán Kraus, Florencia Marcasoli, Chiqui Abecasis, Esteban Prol, Cristina Alberó y Graciela Pal.

“Estoy muy contento por estos 20 años y por celebrarlo con estas comedias maravillosas y graciosas. Mar del Plata es mi casa, por la gente, el público. Es mi referente. Quienes vienen a ver las obras sobre todo en febrero-marzo y siempre me reciben muy bien, agradecen lo que traigo, lo disfrutan y tengo amigos y trabajo con gente muy buena de acá”, confía Funes, que por la pandemia “me encerré, empecé a leer y me dieron muchas ganas de hacer. Salieron cinco obras pero no llegué a hacer la última, aunque la inactividad fue el motor de este año”.

En Mardel “ya estamos en obras para poner la escenografía, las marquesinas, embellecer los teatros. Es el último envión y esperando que todas las obras trabajen bien porque este año vienen los mejores actores del país a la ciudad. Será una buena temporada en todas las plazas”, concluyó.