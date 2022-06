El crimen que conmociona a Mar del Plata sumó detalles en las últimas hora, luego de que se que conociera la grabación del momento del ataque a Martín Mora Negretti, de 30 años, quien estaba en la ciudad balnearia para celebrar su cumpleaños y el Día del Padre.

Ya son cuatro los detenidos por el crimen: tres menores (dos de 13 y uno de 15 años) y otro de 21 años, tío de los primeros, que se declararon inocentes. El único mayor de edad es Julio César Bibbo, que vive en el departamento del que bajaron los tres menores el día de ataque.

Este lunes se conocieron las primeras imágenes del video que muestra el momento del asesinato. En estas, se puede observar a uno de los criminales con un cuchillo en la mano. La grabación es clave porque también deja ver a Bibbo salir de edificio con cuchillos, cuando al principio se dijo que no había salido del lugar.

Luis, el padre de la víctima, pidió bajar la edad de imputabilidad y que los autores del crimen “paguen lo que tengan que pagar”. “Los diputados y senadores también tienen hijos y les importa tres carajos porque sus hijos tienen seguridad. No les interesa la vida de la gente acá”, subrayó.

“Quiero que se haga justicia y que todos estas lacras la paguen. Ya se sabe que no estaban drogados ni alcoholizados, es decir, que estaban muy conscientes de lo que hicieron, no pueden salir libres. Las leyes deben de cambiar para que estas lacras no queden libres”, enfatizó. El hombre, su esposa y otros tres hijos residen en Mar del Plata.

Los atacantes no estaban alcoholizados

Yañez Urrutia confirmó que Asimismo, el instructor judicial confirmó que los tres adolescentes imputados “no estaban alcoholizados ni bajo los efectos de estupefacientes”.

Martín Luis Mora Negretti, el marplatense de 30 años asesinado.

“A los tres menores se les tomó declaración como imputados de homicidio y homicidio en grado de tentativa (por las heridas qe sufrió el amigo de Martín), luego de que tuvieran contacto con su defensor oficial. Dieron una explicación de declaración exculpatoria y pusieron en escena a otra persona de sexo masculino que pertenecía al grupo de ellos”, señaló el fiscal. Fue esta declaración lo que llevó a detener al mayor de 21 años.

“Los menores reconocen haber estado en el lugar, pero negaron haber asesinado a Negretti”, comentó el fiscal. Los tres fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y sometidos a una serie de peritajes psicológicos y psiquiátricos.

Cómo fue el asesinato de Martín Mora Negretti

Mora Negretti y su amigo Bruno Valle caminaban cerca de los tribunales marplatenses junto a sus respectivas parejas, el domingo a las 1.50 hs. Entonces, observaron que desde un departamento ubicado en un séptimo piso arrojaban hielo y agua sobre la calle Sarmiento, lo que generó una fuerte discusión entre las dos partes.

Desde el departamento, bajaron los tres adolescentes que luego fueron detenidos junto a una joven de 23 y comenzaron a agredir a los dos hombres con cuchillos. Herido, Mora Negretti fue trasladado en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) donde falleció.

Luis Mora Negretti, el padre del joven asesinado, pidió bajar la edad de imputabilidad.

El fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil marplatense, señaló que según la autopsia, el joven “murió por una herida de arma blanca de gran tamaño a la altura de la clavícula, que lesionó una arteria que va directo a los pulmones, lo que causó un derrame interno, por lo que no llegó a ser intervenido quirúrgicamente”.

“Además de la herida mortal, el cuerpo presentaba otros cinco cortes más”, señaló. En relación a lo utilizado para el ataque, dijo que hasta el momento se secuestró “solo un arma blanca, la cual está siendo analizada por los peritos y, a su vez, se sigue buscando otra cuchilla o cuchillo”.

En la investigación también interviene el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Mar del Plata, quien imputó a la mujer por el robo de los celulares de las parejas de Martín y su amigo.