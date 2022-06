El asesinato de Brian Verna en manos de su abuelo conmocionó a todo Bahía Blanca. El hombre quedó en libertad por su edad avanzada, pero en el proceso investigación por el homicidio sigue imputado. En horas de la tarde, Mariel, madre del joven, habló con la prensa y sostuvo que el crimen “fue premeditado”.

Según detalla Clarín, la mujer señaló que su familia nunca asumió que Brian “estaba enfermo mentalmente”. Al mismo tiempo, detalló que el joven tenía un diagnóstico, sufría: trastorno de la personalidad y de conducta, por lo que estaba medicado. A esto se resistían sus padres, ya que sostenían que “no requería” de estos.

Mariel, madre de Brian Verna, habló tras el crimen de su hijo a manos de su abuelo.

“Mi hijo siempre fue tratado y mientras estuvo conmigo yo siempre le di la medicación. Según mis padres no requería medicación y siempre me culparon de que mi hijo sea así. Ellos no asumieron nunca que mi hijo estaba enfermo mentalmente”, señaló Mariel.

Además, detalló que “fue la tercera vez que él (por su padre) estaba esperando a través de las cámaras cuando él llegara para atacarlo”; y sostuvo: “Yo sé que en el momento del acto, la decisión de mi padre fue premeditada. Cerró el portón, fue a buscar el arma, a mi mamá le dijo ‘andate adentro, Marta’. Yo lo vi, nadie me lo contó. Mi padre siempre fue una persona manipuladora tanto en la familia como en la sociedad”.

En cuanto a los rumores de una deuda del joven con su abuelo, la madre señaló que desconoce si eso es real o de que se trata. Domingo Verna está en libertad, pero imputado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo”.