En los últimos días se realizan una serie de reclamos en Mar del Plata debido a la ausencia de obras urgentes gestionadas y aprobadas para concretarse a principios de 2021 en varios establecimientos escolares, de las que aún no se tiene noticia.

Este martes, el bloque Crear Juntos del Concejo Deliberante convocó a una sesión a la Comisión de Educación para insistir con el pedido de informes al municipio por la falta de ejecución de partidas provinciales asignadas a obras en escuelas de General Pueyrredón.

Previo a la sesión, estudiantes, directivos y consejeros escolares se manifestaron en la puerta del Palacio Municipal bajo el reclamo por “escuelas dignas”, apuntando al ejecutivo municipal como responsable directo.

Fue luego de una serie de protestas en el Palacio Municipal exigiendo refacciones urgentes en los establecimientos educativos.

Participaron de la sesión diversas comunidades educativas, como representantes de las Primarias 80 y 37 y las Secundarias 16 y 12; los consejeros escolares Natalia Russo y Marcelo Veneziano, del bloque Crear Juntos; el actual candidato a consejero escolar por el mismo partido, Enrique Lamarque; representantes de SUTEBA; entre otros.

“Las comunidades educativas se ven afectadas por la no ejecución de las obras necesarias para esas escuelas. A esta altura del año no se han ejecutado cuando el presupuesto ya está autorizado y acreditado por la Provincia”, aseguró Marcelo Veneziano.

Natalia Russo, por su parte, indicó que “hasta la fecha no hay ninguna respuesta de parte del gobierno por las demoras. Desde el cuerpo de consejeros escolares se citó a autoridades del Emsur, Obras y el Ejecutivo para que den cuenta del avance de todas la obras”. Sin embargo, “no tenemos ningún tipo de información de aquellas que se han ejecutado, de las realizadas y las que no. Son muchas comunidades afectadas por la inacción del ejecutivo municipal”.

Durante la comisión se dio tratamiento al pedido de informes del Bloque Crear Juntos y fue aprobada por unanimidad la moción del concejal Alejandro Carrancio de citar al secretario de Obras para que brinde explicaciones, junto con un informe de las 23 obras que son parte del programa, para poder dar respuesta a las comunidades que esperan las reformas para asistir a clases con normalidad.

María Cecilia Martínez -referente de Padres Organizados y segunda integrante de la nómina de concejales que encabeza Fernando Navarra por el partido Crear- también apuntó al Estado municipal por el conflicto en cuestión. “En Crear, la educación es una prioridad. Por eso trabajamos junto a padres y docentes para que la vuelta a clases sea una realidad. Pero para que todos los chicos estén en el aula, necesitamos que las escuelas estén en condiciones. Por eso pedimos que el intendente ejecute los fondos para reparar las escuelas municipales y provinciales”, concluyó.