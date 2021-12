“Las travesuras de Lola” es el espectáculo multipremiado en Calle Corrientes con el que Juli Jones formará parte de la temporada de verano en Mar del Plata.

De viernes a domingos a las 20 en el teatro Provincial (Lamadrid y Boulevard Marítimo), Lola junto a Juli Jones y los animalitos el bosque encantado, harán de las suyas para divertirse con todos los niños y sus familias.

Su abuelo conquistó generaciones desde los años ´60 y con el Club del Clan. Ahora, Juli Jones también busca marcar a un público tan exigente como desafiante: el infantil.

Juli es una joven artista que desde hace 10 años se dedica al mundo del espectáculo infantil y hace un año se lanzó solista con sus propias canciones. Justamente en este show podemos escuchar algunas compuestas por su gran abuelo, Nicky Jones y su mamá Mariana Jones que es la autora de 47 temas que Juli interpreta con una energía única y con un amor incondicional hacia los más pequeños.

Con semejante producción letrística, es que ya se está preparando para lanzar un disco full, después del EP de cinco temas que ya editó y que se puede encontrar en Youtube, Spotify, Tik Tok e Instagram.

“Los más chiquitos amarán este show tan divertidos y repleto de canciones super divertidas con ternura y color que sorprenden a toda la familia”, asegura la artista y remarca también que el legado más importante que tiene de su abuelo “ha sido su alegría, su pasión por la música, su optimismo, su humor; siempre está feliz y es hermoso juntarse con él”.

Juli recuerda sus primeros pasos en la carrera: “Arranqué cuando tenía 18 años, estudiando comedia, una amiga me pidió que la cubra en un evento infantil en el cual tenía que hacer de La Sirenita. Cuando me tocó salir a escena al ver esos ojitos llenos de brillo y emoción me hizo vivir algo único que jamás había vivido hasta ese momento. Desde ese día nunca más me dediqué a otra cosa que no sea relacionado con el mundo infantil”.