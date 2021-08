Jonatán Corbalán fue atropellado este domingo por la madrugada mientras cuidaba coches fuera de la cervecería Antares de avenida Constitución. Era el sostén económico de su familia y ante la tragedia, el equipo de camareros del establecimiento gastronómico inició una campaña solidaria.

El objetivo es colaborar con los gastos del velorio que se realizó este lunes y además ayudar con dinero y alimentos ya que la familia del joven de 30 años no tiene recursos para atravesar esta situación.

A través de la página de Instagram @antaresconstitucion, los empleados de la sucursal de Constitución al 5500 informaron: “Estamos realizando una colecta a colaboración para ayudar a la familia de Jony que tiene que juntar dinero para terminar de poder pagar los gastos de su velorio y para poder ayudar a su familia, que quedo sin un padre y un esposo que trabajaba solo para ellos”.

En el posteo destacaron que “quien pueda o quiera ayudar puede depositar por Mercado pago al CBU detallado más abajo, pasar por el bar y hablar con cualquiera de los camareros, o pasar por el quiosco que se encuentra en frente”.

“Por más mínima que sea la contribución, todo ayuda. También serán bien recibidos alimentos no perecederos ropa de niños pañales etc. LO QUE SEA VA A SER MUY ÚTIL. En caso de que no puedan ayudar, también agradecemos la difusión. Les agradecemos de todo corazón”, expresaron.

Asimismo, adjuntaron un CBU para las donaciones: 0000003100010879157255

Los trabajadores del lugar, quienes tenían un trato diario con el hombre destacaron que todo lo recaudado será destinados para Carolina Vera, la esposa del hombre atropellado, y sus dos hijos de 7 y 3 años; ya que Corbalán era el sostén económico de la familia.

Los interesados en ayudar a la familia de la víctima a solventar los gastos del funeral pueden realizar una transferencia bancaria por Mercado Pago de $100 o $200; o bien acercar el dinero al bar o al kiosco que se encuentra enfrente sobre la avenida Constitución entre Benito Juárez y Ricardo Palma.

Corbalán murió después de ser atropellado el domingo por la madrugada minutos después de la 1:10 cuando una camioneta de color oscuro - Toyota Hilux o Ford Ranger - que circulaba en dirección a la autovía 2 lo embistió y huyó del lugar.

Tras el impacto, Corbalán quedó tirado en el asfalto en grave estado y fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde finalmente se constató su deceso.

Después de analizar algunas cámaras de seguridad de la zona, la Justicia marplatense continúa por estas horas con la búsqueda del vehículo con las características mencionadas - que producto del impacto tendría uno de sus espejos rotos -, en el marco de una causa por homicidio culposo que tramita la Fiscalía de Delitos Culposos a cargo de Pablo Cistoldi.