La ONG, ASAAR -Asociación Ayuda al Alcohólico en Recuperación- fue fundada en 1995 en Mar del Plata, es un hogar autogestivo que hoy en día da contención a personas provenientes de situación de calle y adicciones y solicitan donaciones para continuar realizando su acción solidaria.

Brindan alojamiento las 24 hs, alimentación, ropa y acompañamiento efectivo; coordinan acciones para la promoción de derechos y autonomía, y contribuyen a mejorar la convivencia entre las personas articulando con otras áreas para su recuperación.

Para colaborar, comunicarse al whatsapp: 2235 29-1905 María Rosa Acosta

En las últimas horas, desde la institución emitieron un comunicado donde afirman que “la ONG ASAAR sigue dando albergue a personas en situación de calle, como es de público conocimiento no contamos con ningún tipo de ayuda económica, los gastos de servicios y alquiler son cubiertos por los habitantes de cada hogar”.

Asimismo, agregaron: “Les pido me ayuden a ayudarlos, no con dinero (sabemos lo difícil que está para todos). Necesitan para ellos: ropa, zapatillas, artículos de higiene personal y casas. Para arreglo de las viviendas: pintura, cables, una cortadora de pasto, sillas, heladera. Lo que tengas y no uses les puede venir muy bien. Desde ya Muchas Gracias”.

En dialogo con Vía Mar del Plata, María Rosa Acosta presidenta de la ONG ASAAR, explicó que “en estos momentos estamos necesitando para los residentes ( todos adultos) ropa, zapatillas, art. Higiene personal y vivienda, pintura, cables electricidad, cortadora pasto, 1 heladera” y aseguró que “son 20 personas, 2 de ellos no videntes, 5 más con discapacidad”.

Para colaborar, comunicarse al whatsapp: 2235 29-1905 María Rosa Acosta

Si bien la institución, que no cuenta con ningún tipo de subsidios gubernamental ni privado, llegó a tener seis hogares y cada uno hasta con 20 o 30 personas, los dos hogares que hoy tiene en funcionamiento en Mar del Plata necesitan de muchos arreglos.

Respecto de la situación de personas que vive en las calles de la ciudad, María Rosa indicó que “esta problemática desde el municipio nunca se trabajó bien, la pandemia lo complica aún más”. Sobre las complicaciones para realizar las labores de la ONG destacó que “en nuestro caso limitamos los ingresos porque la población es muy vulnerable. Somos 3 personas trabajando”.

Para colaborar, comunicarse al whatsapp: 2235 29-1905 María Rosa Acosta

Hasta el momento, el único ingreso de dinero con el que cuentan proviene de las propias personas que viven en los hogares. “Algunos de los residentes son cuidacoches, otros pensionados y entre todos cubrimos los gastos de servicios, alquiler del hogar Tejedor y alimentos, otros no tienen ingresos”, afirmó.

Las personas que puedan colaborar con la institución pueden comunicarse a través de su Facebook: Asaar Ong Mar del Plata o también al whatsapp: 2235 29-1905