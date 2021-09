El mundialmente conocido, Abraham Mateo habló sobre sus proyectos musicales desde España, su interacción con Argentina y dejó un curioso mensaje hacia los marplatenses.

“Estoy preparando el séptimo disco en el cual habrá colaboraciones con artistas como L-gante que estuvo en mi casa, estuvimos escuchando música y viendo qué podía pasar. Salió algo interesante que podrá formar parte del próximo álbum”, adelantó para Argentina el siempre exitoso cantante español Abraham Mateo, quien no deja de crecer a pesar de llevar ya 15 años en la música.

Es que no se limita solo a su música: de un tiempo a esta parte también se ocupa, preocupa y crea la de otros tan exitosos como él entre los que se encuentran Lali Espósito, Belinda, Juan Magán y Gente de Zona.

“Estoy super enfocado en producir, es uno de mis propósitos, dejar mi nombre en las canciones de otros artistas y sobre todo quiero arrancar la gira, sentir el calor del público”, afirma mientras añora “un poco de dulce de leche, un alfajor, un matecito y ni que hablar de un asado. Me encanta lo que está pasando en Argentina, veo muchos artistas que me gustan un montón y además tengo muchos amigos como MYA, Axel y Lali, que han influenciado mi propia música. Tengo muchas ganas de ir, siempre he sentido mucha conexión, me genera nostalgia. Tengo ganas de visitar Mar del Plata”, manifestó.

Adaptado a como se mueve este nuevo mundo de la música “donde la gente pide temas como comida rápida, todo se consume súper rápido aunque me gusta porque el público no se aburre, tiene para escoger”, afirma que las redes sociales son “donde el público que me sigue continúa mostrando una fidelidad a la que solo puedo estar agradecido. Las redes me sirven para darles las gracias y hoy es el espacio más grande que tenemos para mostrarnos y seguir avanzando”.

Y en este avanzar acaba de lanzar “Repetíamos”, tema cuyo video jura es el que más le gusta de todos los realizados en estos 15 años: “Cada tema es como si fuera el primero por la ilusión, las ganas y el cariño que les pongo. Y esta canción me permitió producir con Tiny y el video me hace ilusión porque lo rodé mitad en Almería y Madrid, donde se me ve bailando, que es algo que me gusta mucho y disfruté un montón. Es mi video favorito de todos los que he hecho”.

Por último, se refiriere nuevamente a la producción, “una responsabilidad brutal, pero como me gusta tanto lo hago con una sonrisa y abierto a todo tipo de sugerencias; me gusta escuchar al artista, ver qué quiere y qué le gustaría. Es importante que el artista se sienta cómodo. Estuve trabajando en el estudio hace poco con Luis Fonsi, puede que se venga algo colaborativo”, dijo.