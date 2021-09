La modelo marplatense María Paz Delgado realizó una denuncia en las redes sociales luego de que un vecino agrediera a su papá Juan Carlos Delgado, con un palo mientras reparaba un pozo de la calle. “Intentó matarlo”, expresó “Maypi” en sus historias de Instagram. El hecho ocurrió en el barrio El Jardín y el padre de la joven sufrió golpes y una quebradura.

En dialogo con Vía Mar del Plata, la joven influencer explicó la situación: “mis papás viven en el barrio El Jardín de Mar del Plata, que está pegado al Bosque Peralta Ramos y hace varios años que la calle, como no tiene pavimento se hacen pozos permanentemente y los vecinos arreglan los baches para que no se rompan los autos”.

“A mí papá le sobraron materiales y quiso tapar un pozo de la puerta de nuestra casa pero un vecino de la esquina vino a decirle que a él no le gustaba que le tapen los pozos porque se le subía el agua a la vereda (aunque no tenemos veredas en el barrio así que eso no sucede), enloqueció porque mi papá le dijo que igual lo tenía que tapar porque se le estaba rompiendo el auto y agarró un palo y le empezó a pegar”, manifestó la modelo ex Gran Hermano.

Además destacó que “mi papá intentó defenderse, pero como le pegó bastante le quebró la mano en varias partes, este viernes lo tienen que operar ya se hicieron todas las denuncias correspondientes. El señor le pegó porque sí, le quebró la mano y le siguió pegando, después se metió en su casa y no salió más”.

Un vecino le quebró la mano y este viernes deberá ser operado María Paz Delgado

La agresión ocurrió el pasado viernes y a los pocos días fue expuesto por Maypi en su perfil de Instagram, donde recibió el apoyo de sus miles de seguidores. Este viernes, la joven llegó a Mar del Plata para acompañar a su padre que será operado en las próximas horas. “Aunque es en la mano, la intervención quirúrgica es de riesgo porque tiene problemas de coagulación”, explicó en otro video que subió.

Además del riesgo de la operación, Juan Carlos Delgado deberá permanecer un tiempo sin realizar sus actividades. “Mi viejo no puede trabajar, por lo menos por tres meses a causa de la operación”, explicó la joven marplatense.

En el caso intervino la policía y la fiscalía de turno, a cargo del Dr. Leandro Arévalo.