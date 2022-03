Por causas que aún se desconocen, los Veteranos de la Guerra de Malvinas de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, recibieron la resistencia de la Infantería de la Policía de la Ciudad y posterior represión , en el marco de una marcha en búsqueda de respuestas a problemáticas no atendidas por parte de las autoridades de PAMI.

Momento de reunión a la convocatoria para marchar en búsqueda de respuestas de PAMI. Foto: Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina

El accionar policial avivó el instinto de defensa y llevó a los Veteranos a unirse y reaccionar contra una sección de policías, que recibieron la orden de evitar el avance de los manifestantes. El saldo fue más de una decena de heridos y dos detenidos. Hubo un clima de tensión y conflicto entre quienes manifestaban y los uniformados policiales. Gritos, insultos, golpes, heridas, inhalación de gas pimienta.

La Policía de la Ciudad se acercaba a formar el vallado para contener a los Veteranos que se hicieron presentes en la Sede de PAMI. Foto: Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina

Todo originado por la falta de consideración por parte de las autoridades del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), quienes no quisieron atender la problemática de los Veteranos y sus familias. Cabe recordar que ellos marchaban pidiendo por la recategorización del área, cobertura social y médica, y la ocupación de puestos de trabajo para hijos de VGM fallecidos que eran empleados de PAMI. A cambio recibieron el freno de su manifestación pacífica, que luego se convirtió en una zona de conflicto.

No obstante, el VGM Ramón Robles, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, felicitó a los que se hicieron presentes en Capital Federal para marchar por sus derechos. Como en 1982, muchos de los que fueron convocados para la defensa de la Patria, hoy se congregaron para la defensa de sus derechos.

“Felicitaciones a cada uno de ustedes que viajaron kilómetros y kilómetros. Vinieron de Ushuaia, vinieron de Río Grande, vinieron del Chaco, vinieron de Corrientes, vinieron de Catamarca, vinieron de La Rioja. Vinieron de un montón de lugares y eso es algo que, los que dirigimos, no podemos traicionar . No podemos traicionar el sacrificio que ustedes hacen viajando tantos kilómetros”, dijo Robles y redobló la resistencia ante un sistema que aun, a 40 años de la Guerra, le sigue dando la espalda y amenaza contra el apoyo hacia los Veteranos de Malvinas.

De muchos puntos del país se congregaron para marchar por sus derechos. La mayoría supera los 60 años de edad y necesitan la cobertura de salud que corresponde. Foto: Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina

Robles recordó que, como presidente de la Confederación, se debe a sus compañeros e hizo honor a lo que decidieron mediante la votación, en Ensenada, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Florencio Varela. Fue por eso que movilizaron el 16 de marzo contra la entidad que se supone, velaría por su bienestar y el de sus familiares. Pero más allá de los reclamos administrativos y la marcha, una vez más le dieron la espalda.

“No nos equivocamos en marchar. No nos equivocamos” , dijo, porque fueron recibidos por el Vicepresidente de la Cámara de apelaciones N°2. Lograron que intervenga el intendente de Ensenada y el presidente del Bloque del Partido Justicialista, que interceda el diputado Máximo Kirchner, y de esa manera entregaron un petitorio donde dejaron manifiesto los puntos que los llevaron a marchar. “Los medios dijeron que fuimos a pedir 160 puestos de laburo, no. Fuimos a pedir que tengamos atención médica, que dejemos de deambular, que dejemos de pedir limosna ”, dijo y remarcó que se pidió por todos.

Los Veteranos marcharon acompañados también por sus hijos, quienes tomaron el legado malvinero. Estos grupos de jóvenes se extiende por todo el país, en cada lugar donde hay Veteranos de la Guerra de Malvinas. Foto: Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina

Para finalizar, dio palabras de agradecimiento para quienes fueron a marchar. “Vaya mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Mi eterno agradecimiento a los compañeros de La Matanza. Vaya mi agradecimiento a los compañeros de Morón. A los compañeros independientes que vinieron. Mi agradecimiento a los compañeros del 4 de Artillería que nunca, pero nunca está ausentes”, dijo.

Pidió a sus compañeros que vayan a descansar y les recordó que por delante viene un tiempo de espera de 30 para ver cuál es la respuesta al petitorio. “se viene un impasse de 30 días, pero no un olvido de lo que pedimos. Que esta marcha sea el puntapié inicial para lograr los objetivos. No hay conmemoración de 40 años, si no hay salud para los Veteranos ”, remarcó.