El secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, junto al subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, entregaron las Tarjetas +U para que nuestros Héroes puedan disfrutar de los beneficios en los comercios adheridos. Esta tarjeta alcanza una multiplicidad de rubros dentro de la ciudad, la provincia y más allá también.

David Ferreya y Gustavo Ventura, entregaron la Tarjeta +U a los VGM residentes en Ushuaia. Foto: Vía Malvinas

El secretario de Economía y Finanzas del Municipio, David Ferreyra, expresó que “esta es una acción más de lo que hace el Municipio, en función de lo que nos solicita siempre nuestro intendente Walter Vuoto. Una acción más de las que venimos trabajando en conjunto”.

También expresó que, por otro lado, se están llevando a cabo reuniones para coordinar las actividades en vísperas del 2 de abril. “Es una fecha muy sensible para todos, la que se aproxima” , dijo y en ese sentido remarcó que, teniendo en cuanta que hace dos años que no se hace la Vigilia, va a ser un evento diferente. “La idea es que sea un evento muy importante, no solamente para ustedes, sino también, para toda la comunidad”.

Durante la jornada, los VGM de Ushuaia recibieron la tarjeta que le permitirá disfrutar de los beneficios y bondades que brinda +U. Foto: Vía Malvinas

Asimismo resaltó el trabajo que se vino desarrollando, está en vigencia y se seguirá ampliando, de la mano del subsecretario Gustavo Ventura, con la Tarjeta +U. Dijo que la entrega de esta tarjeta de beneficios, es una acción más para mantener y fortalecer el vínculo entre la Municipalidad y el Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia.