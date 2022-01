Hace unos meses en Mendoza se vivió una fuerte polémica sobre la elección de las reinas vendimiales, porque algunos sostenían que se trata de un concurso de belleza. Más de una persona defendió la tradición, resaltando que se trata mucho más que eso. Una joven maipucina se postula porque fue el sueño de su papá antes de morir, demostrando que esta última afirmación es verídica.

Micaela Ferreyra es la maipucina en cuestión, mamá de una hija de 8 años y profesora de lengua. Está terminando su carrera en Ciencias de la Educación y trabaja como preceptora en un CENS del departamento.

Como muchas personas en esta pandemia, perdió a su papá en mayo del 2021, a raíz de un cuadro agravado de coronavirus. Su fallecimiento le hizo replantear muchos aspectos de su vida, tomando algunas decisiones que hubiesen hecho sentir orgulloso a su papá.

Su postulación a reina fue una de las cosas que su padre siempre quiso que hiciera y aunque no llegó a cumplir su deseo en vida, se aseguró de hacerlo ahora.

El último cumpleaños de Claudio. En la foto está junto a su esposa, hijas y nietas. Foto: Micaela Ferreyra

El papá de Micaela

La familia Ferreyra es histórica en Maipú, conocidos por muchos gracias a su mercadito Mikar de la calle Mercedes Tomasa de San Martín. Claudio y Analía eran las dos personas que manejaban el negocio, con la ayuda de sus hijas, Micaela y Karen.

Los dos juntos se dedicaron a darle todo a sus hijas, brindándoles una infancia hermosa. “Mis padres siempre hicieron que nunca me faltara nada, me educaron con mucho amor y valores”, expresó la joven a Vía Mendoza.

Con el tiempo Micaela creció y fue formando su camino en la vida, tomando quizás algunas decisiones que luego la lastimaron. Ella asegura que se dio cuenta que la vida no es fácil pero que siempre iba a tener el amor y apoyo de su familia, especialmente de su papá.

Extraña mucho a su papá y la pérdida todavía es reciente. Foto: Micaela Ferreyra

Inesperadamente, el 8 de mayo del 2021, Claudio fallece por complicaciones con el coronavirus. “No nos explicamos cómo pudo contagiarse porque él era de lo más respetuoso y cuidadoso con el virus. Era muy sano y esta enfermedad en una semana se lo llevó”, contó la maipucina.

Fue un golpe muy duro para Micaela y su familia la perdida de Claudio.

Micaela lo describió entre lagrimas: “Mi papá significa para mí el ideal de hombre que me gustaría encontrar algún día. No era perfecto, pero era amoroso, cariñoso, buena persona. Con mi mamá tenían un matrimonio bello de los que hoy cuesta formar. Me gustaría poder decírselo pero la vida no avisa cuando será la última vez”.

El proyecto vendimial de Micaela está relacionado a la educación, quiere brindar clases particulares gratis a los niños de un merendero y a los hijos de viñateros. Foto: Micaela Ferreyra

El deseo de que su hija fuera reina de la vendimia

Claudio quería que su hija mayor fuera reina de la vendimia por mucho más que su belleza. “A él le gustaba la vendimia. Desde muy jovencito cosechaba con sus abuelos, llevando los tachos. Era feliz con sus recuerdos, siempre contaba anécdotas”, detalló Micaela.

Micaela no se había animado a postularse antes porque era muy tímida más joven, sentía que no estaba preparada. Además, entre una cosa y la otra, su vida le colocó obstáculos que le impidieron hacerlo.

También quiere aportar su granito a la sociedad, ya que la vendimia es solidaridad. Foto: Micaela Ferreyra

Finalmente, gracias a las modificaciones del reglamento, la maipucina podrá honrar el deseo de su papá: “Quiero poder hacerlo por él. Creo que es un regalo para despedirlo ya que ni siquiera eso nos permitió la pandemia”.

La vida de Micaela es muy diferente de cuando su papá le dijo por primera vez que se postule y ella lo sabe. Pero gracias a ello, ella tiene más para ofrecer al pueblo maipucino y realmente toma en valor lo que significa la Vendimia, porque su papá fue parte de la historia viñatera del departamento.