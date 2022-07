Virginia es la mamá de Paula, una nena de 2 años y medio que fue diagnosticada con astigmatismo en ambos ojos. Por su corta edad es necesario que comience a usar los lentes cuanto antes y por eso piden la solidaridad de los mendocinos.

La mujer de 21 años vive en Coquimbito y no tiene trabajo fijo porque no tiene quien cuide a su hija. La familia de ella atraviesa también una complicada situación, ya que su mamá cuida a su papá que es no vidente y le hacen diálisis.

Virginia y Paula. Foto: Virginia

Como forma de obtener dinero la joven hace ferias de ropa usada en su domicilio y así consigue obtener un poco de dinero. En este caso los lentes son bastante costosos y recurrió a las redes para que la ayudaran.

“Estoy ofreciendo números a $180 cada uno, les cuento a mi bebe de dos años y siete meses le diagnosticaron astigmatismo en sus dos ojos y necesita sus lentes por primera vez lo más antes posible. El precio de los lentes aprox. $20.000, vendo estos números a sortear por Quiniela Nocturna de Mza. el día 13 de agosto”, dice el posteo.

Como premios ofrece una caja de mercadería y una caja de productos de limpieza. Hasta el momento ha vendido algunos números pero necesita de más personas solidarias.

Los números que le faltan vender para poder comprar los lentes. Foto: Virginia

Diagnóstico de la bebé

Pauli tuvo el control visual correspondiente, el cual cancelaron el año pasado por pandemia, en junio. En esa revisión la doctora del Hospital Humberto Notti pidió un fondo de ojo.

Al mes siguiente le diagnosticaron astigmatismo, el 15 de julio la joven madre pidió cotización de los lentes que necesita su hija vía WhatsApp y pasaron el presupuesto de los lentes para la nena.

Paula necesita los lentes para poder ver bien. Foto: Virginia

“Le ayudaría a mejorar su visión lejana y cercana ya que ella ve como borroso”, comenta Virginia para Vía Mendoza.

La pequeña es muy alegre, le gusta jugar con la bici de la vecina, pintar, ver dibujos, también le gusta jugar con piedras, autitos y sus perras.

Quienes deseen adquirir un número pueden contactar a la mujer al 263 - 4517751. Además, pueden realizar transferencias al CBU 2590100720392196630197, cuanta bancaria de la abuela de la menor.