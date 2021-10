Rocío y Marina Villalva son las maipucinas que lideran la banda mendocina Néctar 2.0. Con una propuesta diferente donde fusionan el indie con música de tintes que transportan a los setenta, la banda trata temas de amor y desamor en sus canciones.

El grupo nació en el 2019 con el nombre de Frecuencia Dominante. En un principio una de las hermanas tenía la idea de crear un proyecto musical solista, pero al unirse su hermana mayor la impronta cambió.

Poco a poco fueron incorporando músicos a su grupo entre ellos Marco Senetiner, Matías Corvalán y Elías Barbero. Luego de tener la banda completa el nombre del proyecto mutó a Néctar 2.0.

En su trabajo discográfico tienen temas propios. “Las primeras canciones fueron escritas por Roció, una de las cantantes, a los 16 años. Después fuimos sumando canciones escritas por Marina y Marco. Las últimas intentamos hacerlas entre todos. Traemos ideas a los ensayos y vemos cómo funciona”, comentaron los músicos a Vía Mendoza.

Banda mendocina Néctar 2.0. Gentileza/ Néctar 2.0

Por otro lado, tienen una increíble versión denominada “Llorarás”, que es un mashup entre “Lloraras por mí” de Chapa C y “How deep is your love” de los Bee Gees. Este tema se agregó casi al final cuando estaban armando el disco.

Sus canciones tratan principalmente sobre temas de amor y desamor. No solo se basan en la relación de una pareja, sino también en las de amigos o con la música.

La mayoría de los integrantes de Néctar 02 fueron en algún momento integrantes de coros lo que hace que sea un total pacer escuchar sus canciones. Los trabajos musicales tienen una amplia cantidad y calidad de arreglos vocales.