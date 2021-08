Establecimientos educativos de Las Heras no iniciaron con las clases presenciales en el marco de la “nueva normalidad” debido a daños en los establecimientos. Autoridades informan que no solo son daños ocasionados por el viento zonda, se trata de problemas de infraestructura antiguos.

//Mira también Las Heras realizará una salida por las huellas del Ejército de Los Andes

Desde este lunes en Mendoza las clases presenciales volvían a ser obligatorias para todos los establecimientos educativos primarios dando fin a las clases virtuales. La DGE tomó esta medida luego de anunciar que todas las escuelas están en condiciones óptimas para la vuelta a clases.

El viento zonda que azotó fuertemente, sobre todo al departamento de Las Heras, dejó grandes daños en las escuelas del departamento. Por ello, varios alumnos del nivel primario no pudieron volver a las clases presenciales este lunes 23 como estaba estipulado.

Árboles caídos en los alrededores de los establecimientos y vidrios rotos son los daños más frecuentes en las instituciones. Por otro lado, las autoridades la escuela Cadetes de Aeronáutica de Las Heras anunció que la institución no solo cuenta con el daño del fenómeno natural, si no que los baños no están en condiciones para albergar a tantos niños.

//Mira también Joven lasherina crea fanzines para reflejar la lucha de diversos colectivos sociales

El viento zonda ocasionó varios daños en instituciones educativas de toda la provincia. Orlando Pelichotti | Los Andes

“Desde el año pasado los chicos están con un solo baño para toda la escuela. No pueden volver a clases en estas condiciones. Se supone que hay un protocolo que el Gobierno tiene que hacer cumplir y debe garantizar”, comentaron madres de alumnos de séptimo año a Vía Mendoza.

La información de la suspensión de clases fue difundida ayer por los grupos de WhatsApp. El dato se brindó a último momento ya que, las autoridades tenían la esperanza que durante el fin de semana el municipio se encargara del daño causado por el viento en las inmediaciones.