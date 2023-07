¿Un científico?: Jóvenes vieron una foto de Carlos Menem, no sabían quién era y el video se viralizó en las redes

Hoy en día, las redes sociales son una herramienta que están al alcance de todos y en donde circulan contenidos constantemente. Esta semana, un creador de contenido se viralizó al compartir un video en el que mostraba una foto de Carlos Menem en el boliche, pero lo que sorprendió a muchos es que nadie tenía idea de quién era.

Nicolás Giménez, un tiktoker, se destaca por hacer videos en los que interactúa con la gente haciéndoles preguntas de cultura general. En esta oportunidad, el joven salió a una fiesta y mostró la foto del ex presidente para saber si lo conocían y las respuestas fueron insólitas.

“¿Sabes quién es?”, le preguntó el creador de contenido a una adolescente. “Un viejo”, contestó automáticamente ella y se mostró completamente desconcertada al ver la cara de Menem.

Al sorprenderse por la respuesta, Nicolás insistió y le consultó quién creía que podía ser. “No, ni idea. Eso no me lo enseñaron”, agregó la chica. En este marco, el tiktoker continuó preguntando a otras personas.

“Me estás complicando mucho la vida”, “no, ni idea”, “un escritor”, “un doctor”, “un actor”, “un científico”, fueron algunas de las tantas respuestas de los chicos de la nueva generación. Finalmente, después de consultar con varios hubo uno que dijo que se trataba de Menem, pero no se mostraba cien por ciento seguro.

“Así están las cosas país”: la reacción de los usuarios en TikTok

El TikTok de Nicolás obtuvo más de 200 mil reproducciones en la red social, casi 10 mil likes y muchos comentarios al respecto. “Con estos videos me siento Albert Einstein”, escribió un seguidor ante las respuestas incorrectas de los chicos.

“Juro que no todos los adolescentes somos así”, se defendió un chico que no podía creer lo que escuchó. “Así están las cosas país”, “¿cómo que no saben quién es?”, fueron otros de los tantos comentarios de los internautas. Sin embargo, una mujer destacó la sabiduría de uno de los entrevistados: “Vamos. No todo está perdido. Un joven que dio la respuesta correcta”, manifestó.