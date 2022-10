Violencia y escándalo en una cárcel de La Plata: fue a visitar a su esposo y estaba con otra

Un hecho que parece de telenovela se registró en las últimas horas en La Plata. Fue a visitar a su marido a la cárcel, pero se encontró con una situación inesperada: cuando llegó a la Unidad Penal N°9, los guardias le dijeron que no podía ingresar “porque el detenido estaba manteniendo relaciones sexuales”. Acto siguiente, la esposa esperó a la amante a la salida y, junto a otras familiares, insultó y atacó a golpes.

Según trascendió, el detenido desde hace tiempo estaba manteniendo una relación con ambas, sin que nadie lo sepa. La pelea fue grabada por un hombre que estaba en el lugar y luego lo viralizó. Una vez que la amante del detenido salió del penal, la esperaba la esposa, quien la enfrentó y le dijo: “Te viniste a regalar con marido ajeno”.

El momento en que se desató la brutal pelea fuera del penal de La Plata

Sin embargo, la mujer agredida no respondió a las acusaciones, pero la violencia fue creciendo. “Mirá que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de las guachas”, le dijo la joven mientras le pega golpes. La tercera en discordia quiso defenderse, pero no lo consiguió. “A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, exclamó.

Cabe destacar que, las otras dos mujeres que la acompañaban se sumaron a la agresión. “No te alcanzó con encamarte con uno, que te venís a encamar con todos”, dijo una y empezaron a pegarle entre las tres. La tiraron al piso a la amante y hasta le dieron patadas en la cabeza.

Personas que presenciaron la situación lograron frenar la pelea. Y según trascendió, la mujer del preso fue denunciada por “robarle el celular” a la amante. “A tu teléfono me lo llevo yo”, le habría dicho.