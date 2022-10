Un peligroso hecho se registró en La Plata: un repartidor circulaba por las calles de la ciudad con un nene adentro de la caja del delivery. La secuencia fue grabada por un conductoR, y con gran indignación comentó lo que sucedía. En consecuencia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al repartidor de PedidosYa, quien tuvo un llamado de atención con la posibilidad de perder su licencia.

“Argentina, no lo entenderías”, se escucha decir el conductor del auto que grabó la secuencia. En el video se ve como la tapa de la caja se abre por completo y el menor empieza a mirar los autos detenidos a su alrededor. “Increíble. Hay que sacarle la moto, el pibe... todo hay que sacarle”, remata.

La historia detrás del nene que viajó dentro de la caja del delivery en La Plata

El hombre fue identificado como Horacio y es el papá del menor que iba en la caja de repartos con la tapa abierta y su cabeza afuera. Esta situación causó gran preocupación, debido a que por su peso se inclinaba hacia la izquierda, y podría haber terminado en una peligrosa maniobra.

En diálogo con 0221, el responsable reconoció que su conducta estuvo mal, pero dijo que no tiene con quién dejar a su hijo y que debe trabajar repartiendo para poder alimentarlo. “Me filmaron en 143 y 49 cuando venía de repartir y venía con el nene atrás, de la casa de mi papá. Busqué al nene de pasada porque no tengo con quién dejarlo. Mi señora trabaja y si yo no trabajo, el nene no come”, detalló.

“Yo me sustento vendiendo pan casero, pizzas, pero esto no va a pasar más, ya no lo voy a llevar más al nene ahí”, agregó Horacio, y concluyó: “Como mi familia me dijo y como me dijeron acá que me iban a sacar la licencia de conducir, esto no va a volver a pasar y no voy a llevar a un menor en la caja de PedidosYa”.