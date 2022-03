Un joven de La Plata decidió que el jueves feriado no era día para cocinar, por lo que decidió usar una de las aplicaciones disponibles para pedir comida. Sin embargo cuando su pedido llegó descubrió que estaba incompleto, por lo que decidió chequear las cámaras de seguridad del edificio y se llevó una gran sorpresa.

El joven publicó un video en su cuenta de Twitter donde se pudo saber que qué fue lo que había pasado con su comida. El repartidor había sacado cosas del paquete que contenía el pedido y se las guardó antes de entregarlo.

“Miren cómo los repartidores de Rappi Argentina se roban los pedidos de los clientes en La Plata”, publicó el joven en sus redes sociales. Y agregó: “Lo peor de todo es que no tengo una sola respuesta del soporte y el pibe ya vino dos veces a amenazarme para que no lo denuncie en la empresa! Medio pedido se robó”.

Las imágenes de la secuencia se viralizaron en las redes sociales. La compañía se enteró de lo sucedió y se contacto con el cliente. “Hola, Bruno. Entendemos la molestia de esperar a una respuesta. Sin embargo, nuestro equipo sigue trabajando y está al tanto de tu caso. Recordá estar atento a tu correo electrónico donde te brindaran respuesta. Agradecemos tu paciencia”, le respondieron desde la cuenta de Twitter de la empresa.

La respuesta de la empresa de delivery de comidas ante el episodio que se viralizó en las redes sociales. Foto: Twitter @RappiArgentina

La otra parte que también decidió pronunciarse fue el repartidor. En Diálogo con El Día, aseguró que “El cliente no atendía, no dejó su número de departamento, le escribí y no contestaba. (Yo) lo daba por cancelado y encima cuando pasa eso lo tengo que pagar. El flaco aparece más tarde, cancela el pedido y se lleva igual los bizcochos y facturas. No es justo que me escrache, cuando él también tuvo su parte ya que igual se quedó con la comida”.