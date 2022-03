Una radióloga y estudiante de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata presenció un accidente en el colectivo en el que viajaba hasta su departamento. La joven relató la situación a través de historias de Instagram y pese al delicado momento que vivió el accidentado, ella decidió contarlo con humor.

“Iba en el bondi volviendo al departamento. Moto se come al bondi por detrás, bajamos a ayudar. El flaco se rompió la clavícula y en shock casi cruza a la otra mano. Lo inmovilizo, corto el tránsito porque era un peligro, pido que llamen a la ambulancia y policía”, relató Pato, en una primera historia de Instagram.

Una joven presenció un accidente en La Plata y lo relató con humor. Foto: 0221.com.ar

Luego, la joven contó que luego de producirse el accidente, el chofer se bajó del colectivo y le preguntó al accidentado si tenía seguro, a lo que la joven no dudó en intervenir y exclamar: “¡Loco, tiene un hueso afuera!”.

La joven asistió al joven que chocó con su moto. Foto: 0221.com.ar

“Le hablo, le pregunto a ver si está (ubicado) en tiempo y espacio. No se acuerda mucho, se desvanece para atrás. El chofer me increpa: ‘Lo tocás, se muere y te denuncio’. Lo puteo. Saltan los del bondi a defenderme”, siguió la radióloga y continuó: “Llega el SAME. El flaco me agradece y me pide mi número para llamar después. Moraleja: aprendan primeros auxilios. Y aprendan a mirar hondo, por favor, porque el chofer se merecía un cascaso”, relató la joven, quien con sus conocimientos en primeros auxilios asistió al joven mientras esperaban a la ambulancia.

Antes de que el joven herido se retirara del lugar, le pidió a la cardióloga que le pase su celular para luego poder agradecerle. Ella reveló que se guardó en el teléfono como “Mejorate loco” y agregó: “Lo vió, se cagó de risa y le dolió la clavícula jajaja. Para la posteridad”.

La mujer resaltó la importancia de aprender primeros auxilios. Foto: 0221.com.ar

Finalmente, al llegar a su departamento compartió con sus seguidores que no tenía luz y aprovechó a resaltar: “Aprendan primeros auxilios por favor”.