Un platense atacó violentamente a su novia en la vía pública y después le escribió a su suegra para contarle lo que pasó

El fin de semana, una joven de La Plata sufrió un momento de mucha tensión y miedo después de ser víctima de un ataque violento por parte de su pareja en la zona de la Facultad de Odontología. Con insultos, gritos y golpes, el hombre corrió a la mujer por la vía pública.

Según los testigos y fuentes policiales, la mujer fue perseguida por su novio cerca de la Facultad de Odontología, en donde ella estudia. El agresor no tuvo piedad y empezó a golpearla por la ciudad, hasta que llegaron a un bar y la gente tuvo que intervenir para defender a la víctima.

Los vecinos acompañaron a la platense hasta su departamento, pero no pudo quedarse tranquila ya que, lejos de arrepentirse del hecho, el agresor fue hasta el domicilio y trepó por el balcón para seguir golpeándola. Finalmente, él se escapó del lugar y le escribió un mensaje a su suegra para contarle lo sucedido.

Qué le dijo el agresor a su suegra

Según pudo saber El Editor Platense, después de unas horas, el novio de la joven le habló a su suegra para decirle todo lo que pasó. “Ayer pasamos la peor noche de nuestras vidas. Tras una situación, me enojé y le levanté la mano. Ella está bien físicamente y acompañada por sus amigas”, enunció el agresor.

“Este mensaje es para avisarle de la situación y que ella va a estar mal y que es por eso. Solo queda pedir disculpas de mi parte y de toda mi familia. Me pasé, pero quédese tranquila que ella está bien. Y para que se quede más tranquila no me va a ver más, yo juro alejarme”, concluyó el hombre.