Leandro Díaz, envuelto en un conflicto por sus lamentables declaraciones luego del Clásico de La Plata, ofreció sus disculpas a los hinchas de Gimnasia y Esgrima.

El delantero dejó su mensaje a través de las redes sociales de Estudiantes, donde afirmó que “estaba caliente, enojado y tenía las revoluciones a mil”.

Leandro Díaz se disculpó con los hinchas de Gimnasia por sus insultos.

Con pocas palabras, el delantero intentó trasladar su arrepentimiento por su exabrupto luego del inolvidable empate en el Bosque.

“A toda la gente de Gimnasia, a sus socios, les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer. Estaba caliente, estaba enojado y tenía las revoluciones a mil... Uno por ahí no se sabe expresar, no sabe qué decir. Me salió eso, pero no quise que nadie se sintiera ofendido. Les quiero pedir disculpas, les mando un abrazo grande y espero que estén bien”, confesó.