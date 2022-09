La Plata: detuvieron a un hombre que se grabó festejando el atentado a Cristina Kirchner en un centro cultural

Un hombre de La Plata fue detenido en las últimas horas. El motivo fue por compartir un video en las redes en el que se lo ve festejando y apoyando el intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las autoridades hicieron un allanamiento en el Centro Cultural Kyle Rittenhouse, ubicado en 5 entre 64 y 65 en La Plata y allí arrestaron a José Derman, el hombre que se mostró a favor del atentado a la vicepresidenta de la nación.

Según pudo saber 0221.com.ar, el lugar nombrado anteriormente se concentra un grupo de personas que son identificadas por tener una tendencia “neonazi”, por “difundir ideas negacionistas, odio, racismo y de estar detrás de distintos atentados y vandalizaciones”.

El último fin de semana el grupo celebró el intento de magnicidio a Cristina Kirchner ocurrido el pasado jueves. Por esa razón, se investiga si hubo alguien del grupo que fue parte del grave episodio.

José Derman es el hombre que saca la foto. Foto: Redes sociales

El operativo se realizó el domingo pasado, después de que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de La Plata dispusiera tres allanamientos en la ciudad por “intimidación pública”.

Así fue que las autoridades llegaron hasta el centro cultural Kyle Rittenhouse y se llevaron a Derman, el integrante del grupo “neonazi”. Este hombre está acusado de haber grabado un video festejando el intento de magnicidio a la vicepresidenta. “Nuestro total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos”, escribió junto al contenido visual.

Además, se encontró un proyectil de Mortero de 83 mm, el cual fue decomisado por la Dirección de Explosivos de la Policía Federal.

¿Quién es el platense que fue detenido por festejar el ataque a Cristina Kirchner?

José Derman, el hombre de 38 años que está siendo investigado por la Justicia, tiene antecedentes de denuncias por acoso y exhibicionismo en las redes sociales. Él es estudiante de Sociología de la UNLP y forma parte del Centro Cultural Kyle Rittenhouse.

Derman tiene denuncias desde hace varios años y volvieron a salir a la luz a principios de este año cuando una usuaria de Twitter escribió un hilo mostrando las conversaciones en las que el detenido la acosaba mandándole fotos de sus partes íntimas y amenazándola por ignorarlo.

“Este señor es José Derman y hace meses me viene amenazando, y enviando fotos y videos de sus genitales a mí y a muchas otras mujeres, principalmente feministas. Tiene causas en trámite ya avanzadas. Si estás siendo acosada por él, contactate conmigo”, escribió Florencia Zerdá, abogada especialista en violencia digital y acosada por Derman.

El tweet de la abogada que denunció a José Derman. Foto: Twitter

La mujer declaró que recibió varios mensajes de otras personas que también sufrieron acoso por parte de Derman. “Las mujeres que son agredidas por personas que la Justicia declara inimputables no tienen protección alguna. A ellos no se les hace seguimiento ni tratamiento serio y es muy difícil lograr una internación”, dijo la abogada.

Los mensajes que José Derman le mandaba a la abogada. Foto: Redes sociales

Haciendo referencia a las acusaciones, Derman expresó: “no me estoy justificando por las cosas que están por circular en mi contra, pero sí les aseguro que ya ni me importa afrontar las consecuencias. No sé lo que es tener novia a los 36 años. Solo 2 veces pude tener relaciones sexuales con una mina de onda y, después, no pude lograr más nada”. Además, él se define como “católico, pro-vida, anti marxista y anti cuarentena”.