“Asumo el desafío de la conducción de ATSA por un nuevo periodo de cuatro años con un gran compromiso en la lucha por la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores de la sanidad, tal como lo venimos haciendo desde hace tiempo”, dijo con la voz encendida la licenciada Yolanda Canchi en el acto de asunción de la nueva Comisión Directiva de la filial Jujuy de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

Tras un proceso comicial que culminó con el triunfo de la Lista Verde encabezada por la experimentada dirigente, este jueves la Junta Electoral posesionó en sus cargos a la licenciada Canchi como secretaria general y demás miembros de la conducción del sindicato de la sanidad.

“La sensación que nos embarga es de una profunda alegría a medias, ya que nos duele lo que acontece en nuestra provincia y el país”, sostuvo en ese marco la líder sindical, afirmando a la vez que el sector no puede mantenerse al margen ya que “somos personal de salud y poseemos una sensibilidad especial al respecto. Quisiéramos estar festejando de otra manera, pero no se puede; mientras unos sufren, no se puede estar festejando”, reflexionó.

Una Comisión Directiva integrada por experimentadas referentes como también por jóvenes dirigentes, asumió mandato de gestión hasta 2026, liderados por Yolada Canchi como secretaria general de ATSA filial Jujuy. Foto: Vía Jujuy

Entrando en el campo gremial, comenzó por señalar la “transparencia de la gestión” reflejada tanto en la “constante rendición de cuentas en las asambleas con los afiliados” como también “toda vez que la comisión directiva se reúne” y debate abiertamente cuando “se debe direccionar y redireccionar los ingresos” que posee la entidad, ya que son “aportes de los afiliados que confían en sus dirigentes sindicales para darles el mejor de los destinos”.

En tal sentido Canchi interpretó que “las afiliadas y afiliados que votaron por la Lista Verde supieron reconocer el trabajo y la gestión” de la Comisión actuante en los últimos años, ejemplo de lo cual mencionó el logro de las sedes propias para las filiales de La Quiaca, Humahuaca, San Pedro y San Salvador, con el propósito de adquirir un inmueble en Ledesma con el mismo fin.

También valoró como un saldo favorable de la tarea realizada el hecho de que “a pesar de los difíciles momentos que se vive”, los trabajadores del sector continúan apoyando al sindicato y en ese sentido ratificó su convicción de que “el trabajador y su familia deben tener una vida digna, una buena calidad de vida”.

“OJALÁ QUE PRIME LA CORDURA”

“Son tiempos difíciles y no puede ser posible que haya una distribución despareja de los recursos, donde se observa cómo unos cuantos disfrutan lo mejor, contra la miseria del resto. La clase política debe hacerse eco de esa situación, ya que gran parte de la población expresa esas críticas”, advirtió Canchi.

Profundizó en ese punto planteando que la política debe “repensar la distribución” de los ingresos “porque nos están llevando al hartazgo a los trabajadores y trabajadoras, no solamente de Jujuy sino de todo el país, ya que estar al borde del abismo no es poca cosa”.

Apuntó entonces que las luchas sindicales tienen el rasgo de los momentos políticos, sociales y económicos que vive el país, por eso “hubo años con unas gestiones más tranquilas que otras”, según “cómo se distribuyó mejor los recursos” desde el planteo de que “el que menos tiene recibe algo más, y en ese sentido se trabaja” desde el sindicato.

“Comparando esas gestiones con la actual -siguió diciendo- no se dice que estamos como en el año 2011, cuando se vivió una profunda crisis en la Argentina, pero se está muy cerca, ya que de un momento a otro eso puede ocurrir”.

“Ojalá que prime la cordura y quienes llevan los destinos de la provincia y el país dejen de mirar para otro lado y miren para donde tienen que hacerlo, porque no se ve principio de acuerdos o esa luz que querríamos ver los argentinos de que la situación tiene un viso de solución”, alertó la Secretaria General de ATSA Jujuy.

FORMAR NUEVOS CUADROS DIRIGENCIALES

En lo personal, continuar al frente de la conducción del sindicato representa para Yolanda Canchi “el gran desafío de dejar nuevos cuadros dirigenciales formados”.

Tras el acto de asunción cumplido en la sede central sita en el pasaje Tres Sargentos, la dirigente dialoga con los medios y confiesa que “ya que tenía pensado retirarme con mis compañeras, que muchas de las que empezaron en la primera gestión, se fueron por estar jubiladas. Pero a pedido de los afiliados, que necesitan que se los acompañe para formarlos en la dirigencia, es que decidí quedarme con ese objetivo”.

La Lic. Yolanda Canchi, secretaria general de ATSA Jujuy, junto al titular de FATSA, Lic. Carlos West. Ocampo.

Su anhelo es que “se puedan formar los mejores cuadros dirigenciales” desde la comprensión de que “lo importante es darle continuidad a las políticas sindicales que vienen dando buenos resultados y rever aquello que no dio buen resultado”.

En ese marco dio su opinión de que “empezar de cero es equivocarse, ya que cuando se concluye una gestión y se empieza desde cero, se produce el quiebre de las administraciones. Allí radica el éxito de algunos países que tienen continuidad en sus políticas”, refirió con mirada política.

En cuanto a lo sindical, la licenciada Canchi subrayó que “la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores es la ley base”, por lo que es imprescindible hacer “mucho hincapié en la articulación con el Ministerio de Trabajo de la Provincia” a fin de que cada gestión “redunde en beneficio de los trabajadores y las empresas de la salud, para ellos como funcionarios y para nosotros como dirigentes sindicales”, enfatizó.

La "transparencia de la gestión" se refleja en la "constante rendición de cuentas en las asambleas con los afiliados", dijo la secretaria general de ATSA Jujuy, Yolanda Canchi.

Luego lamentó no haber podido acompañar al resto del triunvirato en la CGT Regional Jujuy -que la dirigente integra- a una reunión con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, en Buenos Aires, donde se tenía previsto “socializar el trabajo de gestión, administración y consenso” que se está realizando con el Ministerio de Trabajo y Empleo de Jujuy, en razón de funciones que desde la cartera nacional fueron delegadas a la órbita provincial.

En esto la titular de ATSA Jujuy opinó que “debiera ser más compartida la tarea, para que de esa manera los expedientes se movilicen más rápidamente, para que las inspecciones se den en tiempo y en forma, las audiencias tengan el carácter de audiencias para la resolución de los problemas. Entonces se espera que a partir de ese encuentro se puedan poner firmes con las patronales del sector privado a efectos que cumplan en la provincia con todas sus obligaciones”, concluyó.