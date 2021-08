Por considerarlo “excesivo e intempestivo”, el Frente Amplio Gremial (FAG) de Jujuy hizo público su rechazo al decreto nº 3.768 del Poder Ejecutivo provincial, lo que a su vez fue confrontado por la senadora nacional Silvia Giacoppo, que consideró “incomprensible que se cuestione” la medida oficial por cuanto “lo que se está haciendo es cuidar y proteger a la ciudadanía en general y a los empleados en particular”, argumentó.

Mediante el decreto acuerdo 3.768, el Poder Ejecutivo implementó la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19 para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado.

En su articulado establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo considerada injustificada su inasistencia, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.

A FAVOR O EN CONTRA DE LA VACUNACIÓN

Dirigentes del FAG -que aglutina a sindicatos de trabajadores estatales de la provincia-, calificaron de “excesivo e intempestivo” el decreto emitido el pasado fin de semana y pidieron analizar otras alternativas, como podría ser incentivar la vacunación dando beneficios.

“Los que critican las medidas tomadas por el gobernador Gerardo Morales parecieran estar en contra de la vacunación, en definitiva”, por lo que “deberían dejar en claro si es así”, reclamó la senadora Giacoppo.

“Es incomprensible que se cuestione la implementación del decreto de obligatoriedad de vacunación para empleados públicos cuando lo que se está haciendo (con esa medida) es cuidar y proteger a la ciudadanía en general y a los empleados en particular”, añadió.

Mientras algunos sectores expresan sus reparos a la obligatoriedad de la vacunación impuesta a los empleados públicos en Jujuy, en la presente semana se incrementó notoriamente la demanda de inmunización en los vacunatorios. (Archivo Vía Jujuy)

Por su parte, la dirigente Susana Ustárez, secretaria general de la Asociación Provincial de Organismos de Control (Apoc) y una de las voces referentes del FAG, valoró como “loable” el objetivo de lograr la vacunación de la mayor parte de la sociedad”, pero opinó que la disposición del Gobierno provincial “excede las normativas constitucionales del país, que deben abordarse en el Congreso”, por lo que antes “podría haberse llamado a los gremios para acompañar una medida al respecto, que no vulnere derechos”.

EL DERECHO A TRABAJAR

“Creemos que esto (por el decreto) es excesivo, intempestivo; queremos buscar un mecanismo para que los trabajadores que no deseen vacunarse puedan tener reconocido su derecho a trabajar”, planteó Ustárez.

En esa línea la dirigente propuso “asignar horarios y grupos diferenciados, realizar testeos frecuentes”, e incluso “convocar a los gremios como herramienta de concientización”, entre otras alternativas, pero no “castigar a los trabajadores por incumplir una obligatoriedad que encima no tiene entidad legal”, objetó.

En cambio, en opinión de Giacoppo “esta es una medida necesaria que debería ser respaldada por todos” por cuanto “no hay mejor política para enfrentar este virus que la vacunación. Un año y medio después del comienzo de la pandemia ya debería haber quedado claro”, sentenció.

“Jujuy ya cuenta con el 52 por ciento de su población vacunada, debemos seguir en ese camino para combatir esta pandemia”, exhortó la legisladora radical, al tiempo de afirmar que “prevención, medidas de cuidado y vacunación” son los medios “para salir más rápido de esta pesadilla”.

“En todos los lugares se está buscando incentivar la vacunación con otras herramientas, dando beneficios, pero esto de forzar no está pasando en ninguna parte del mundo”, completó Susana Ustárez.