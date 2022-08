Sin dudar en tildar de “mentira” una versión que adjudicó al abogado y dirigente social porteño Juan Grabois, el ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Martín, negó que la Policía de la Provincia haya “procedido de manera ilegal” en contra de un militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que habría sido “secuestrado por tres personas que dijeron ser policías al momento del hecho”, según dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, en una publicación en redes sociales.

“No existió ningún hecho de tales características, todo está armado”, afirmó Martín en un comunicado difundido este sábado, donde también advierte que “la denuncia no tiene sustento, no tiene datos ni un relato creíble”, no obstante lo cual se investiga la situación -dijo el Ministro- recurriendo a “registros de cámaras de seguridad” para “desnudar tamaña mentira y desenmascarar a quienes están detrás de ella”.

LA DENUNCIA DE PIETRAGALLA CORTI

“Seguimos con mucha atención y preocupación un nuevo hecho de violencia política en la provincia de Jujuy”, escribió por su parte Pietragalla Corti en su cuenta oficial de Twitter.

Según el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, “un joven militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de 24 años, fue secuestrado por tres personas que dijeron ser policías al momento del hecho”.

Al presunto militante “lo redujeron, lo encapucharon, lo subieron a un auto y lo tiraron en el piso del asiento trasero”.

Luego “lo ingresaron a un cuarto con un colchón. Lo tuvieron ahí por la noche y a la mañana lo volvieron a subir encapuchado al auto y lo liberaron en el mismo lugar donde lo levantaron”, describe.

“Al celular, que se lo quitaron mientras estuvo secuestrado, se lo devolvieron sin el chip”, agrega el funcionario nacional en su declaración en Twitter, para completar asegurando que “este grave hecho fue denunciado en la Comisaría 33 de Alto Comedero”.

LA ACUSACIÓN A JUAN GRABOIS

Frente a esta versión, el Ministro de Seguridad jujeño afirmó que “se trata de una operación pergeñada y mal ejecutada por el sector político que encabeza Juan Grabois”, maniobra de “fake news” (informaciones falsas) con la que, a su juicio, el principal referente del Frente Patria Grande “persigue claros intereses e intencionalidad política”.

También sostuvo el ministro Martín que “la Policía jamás realizaría algo así” y más todavía aseveró que “en todo momento y en toda circunstancia, la fuerza policial procede a derecho, aun cuando sus efectivos son agredidos”, acotó.

A la par de apuntar que “este episodio se da días después de los allanamientos simultáneos contra referentes de organizaciones políticas y sociales en Jujuy”, Pietragalla Corti informó que la Secretaría de DD.HH. que conduce “se va a presentar en la causa para impulsar la investigación”.