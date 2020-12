En la mañana de este viernes, una buena noticia asombró a muchas personas: un hombre de 70 años no solo terminó el secundario, sino que también lo hizo como abanderado de la Bandera de la Libertad Civil.

“Don Gonza”, es el nombre por el cual lo llaman los compañeros del abuelo que finalizó sus estudios en la escuela de comercio José Ingenieros de Jujuy.

El anciano comenzó a estudiar hace tres años por necesidad, él mismo contó a los medios locales que su decisión se debió a que quería aprender los números y hacer cuentas porque se daba cuenta de que mucha gente se aprovechaba de su desconocimiento y la plata de la jubilación no le alcanzaba para llegar a fin de mes.

Fue así que un día tomó la decisión y comenzó su ciclo lectivo. No obstante, debido a sus buenas notas, en el acto de fin de año Gonzalo fue el encargado de llevar con orgullo la Bandera de la Libertad Civil.

Por su parte, no todo fue tan fácil para el reciente graduado, siendo que a raíz de la pandemia, su situación se complicó al no tener ni computadora ni celular para continuar con sus estudios. No obstante con la ayuda de todos los profesores que le preparaban los trabajos y se los llevaban hasta su casa para que él no saliera, logró cumplir el objetivo.

Sobre su vida privada, Gonzalo siempre trabajó en una finca y vivió en el campo, y al conseguir la jubilación no optó por descansar, sino más bien buscar más proyectos para su vida. Sus ganas de superarse lo llevaron a recibir los aplausos de toda la escuela el día del acto de fin de curso.