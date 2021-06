“Hay gente que piensa que la pandemia terminó”, dijo alarmado el epidemiólogo Omar Gutiérrez, coordinador del Comité Operativo de Emergencias (COE) de Jujuy, y ante esto llamó la atención de la comunidad afirmando que “todo el país está en el peor momento y por lo tanto, tenemos que ser responsables y seguir las recomendaciones” para evitar la propagación de la Covid-19.

El funcionario dijo que mediante operativos de rastrillaje desplegados en los barrios “la Provincia está expandiendo al máximo las estrategias para detectar casos” de coronavirus y combatir la propagación de contagios, pero por su parte “la población debe seguir cuidándose del virus -exhortó- y no bajar la guardia”.

Continúan los operativos de rastrillaje en el territorio provincial para detectar casos de Covid-19 en Jujuy. (Archivo Vía Jujuy)

Señalando luego una arista sumamente preocupante de la situación epidemiológica de Jujuy, Gutiérrez reveló que de los rastrillajes surge que “hay gente que piensa que la pandemia terminó, pero no es así” e incluso refirió que “todo el país está en el peor momento”.

En ese sentido instó a la población a “seguir cuidándose en forma responsable porque el peligro no pasó”.

“Estamos multiplicando los operativos de rastrillaje para ubicar a la gente que tiene Covid y no se dio cuenta porque bajó la alarma. Piensa que tiene catarro y no se aísla; y si no se aísla, seguirá contagiando a otras personas”, alertó entonces el Coordinador del COE.

AUMENTO DE CASOS EN JUJUY

En cuanto al panorama sanitario, describió que “estamos viendo un aumento de casos en los últimos días. Ya nos pasó esto: en determinado momento se produce un aumento de casos y después se produce una meseta. Estamos expectantes para ver si esto es una nueva meseta o si sigue aumentando” la curva de contagios, “por lo cual estamos evaluando todos los días y expandiendo lo más posible todas las estrategias que tenemos para evitar esto”, resumió.

Reiterando su llamado a que la comunidad continúa haciendo su aporte a la lucha contra el virus, Gutiérrez insistió en la necesidad de observar el distanciamiento social, el lavado y sanitización de las manos frecuentemente, la ventilación de ambientes y el uso de barbijos, todo con el propósito de evitar la propagación de la enfermedad.