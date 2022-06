El gobernador Gerardo Morales interpretó que la visita del presidente Alberto Fernández a la dirigente Milagro Sala este miércoles en Jujuy representa “una falta de respeto” al pueblo jujeño, y al tiempo de advertir que “la ‘grieta’ se profundizó hoy”, optó por pedirle que “no gobierne para una facción, sino para todo el pueblo argentino”.

“Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y que no me haya visitado, inclusive lo estaba esperando en mi despacho. En la medida en que el país no rompa la cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo”, advirtió Morales al hablar en un acto en el barrio Alto Comedero de esta capital.

MORALES RECORDÓ UN PASADO DE “VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN”

Considerado en ciertos círculos políticos como un interlocutor eficaz entre un amplio sector de la oposición y el Gobierno central -por lo menos hasta antes de este episodio-, el gobernador jujeño no pudo disimular su enfado cuando pronunciaba su discurso para dejar inaugurado el edificio del Colegio Secundario n.ro 48.

Allí dijo que “duele y molesta” la visita que hizo el Presidente de la Nación a la jefa de la organización “Túpac Amaru”, demandando entonces a Fernández “dejar de gobernar para una facción y lo haga para todos los argentinos”, priorizando “la tolerancia de venir a Jujuy, una provincia gobernada por alguien que piensa diferente, porque para eso recuperamos la democracia”.

En línea con esto, en un pasaje de sus palabras Morales recordó que al hacerse cargo de la Provincia “lo primero que tuvimos que hacer es poner orden democrático, restablecer la paz” en razón de que antes “hubo más de una década de violencia y corrupción, liderados por personas que están presas y que tienen que seguir presas (...) Lo que no se puede permitir en la República Argentina son los cortes de ruta y la violencia”, remarcó el Gobernador, que también se dio tiempo para desear una pronta recuperación a Sala, no sin apuntar que debe seguir cumpliendo su “condena” en una “cárcel común”.

“LA JUSTICIA LLEGA TARDE, PERO LLEGA”

En opinión de Morales, el Presidente “debió acompañarnos en el acto inaugural de esta escuela; inclusive lo estuve esperando en mi despacho”, confesó, y en ese mismo renglón advirtió que “en la medida que no dejemos la lógica de la ‘grieta’, nos irá mal como pueblo”.

“La grieta se profundizó hoy”, sentenció entonces lacónico y contundente.

El presidente Alberto Fernández visitó a la dirigente Milagro Sala en su lecho de enferma, en Jujuy. Foto: Vía Jujuy

Haciendo memoria aseguró que “muchas veces” invitó al Jefe del Estado a visitar Jujuy para recorrer los proyectos de su gestión enfocados en temas como la extracción de carbonato de “litio, la fabricación de baterías de litio, la generación de energía renovable en Cauchari, la producción de cannabis con fines científicos y medicinales, la construcción de 258 escuelas en toda la provincia”, entre otros, “pero me lo negó”, dijo.

Por su parte, una de las abogadas de Milagro Sala y actual ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, valoró como “un gesto de humanidad inmenso” la visita del presidente a la dirigente, de quien aseguró que está presa “por razones políticas que cobran un ropaje jurídico”.

“El Presidente tuvo un gesto de humanidad inmenso, no puedo decirlo de otra forma, un gesto de acercamiento, de decirle que no afloje, que se va a recuperar, que la justicia tarda pero llega”, expresó Gómez Alcorta en diálogo con la radio AM750 de Buenos Aires.

“UNA FALTA DE RESPETO A JUJUY”

Desde el punto de vista de Morales, “su visita a Sala no es una falta de respeto al gobernador, sino que constituye una falta de respeto a la Provincia de Jujuy por parte del Presidente de la Nación”, aunque tal vez en un nuevo intento por conciliar alentó a Fernández a “reflexionar y visitarnos como pueblo, ya que somos parte de un país federal (...) el pueblo de Jujuy siempre lo esperará con los brazos abiertos, porque sabemos y podemos superar estas situaciones”, manifestó.

“Mientras tanto -continuó- seguiremos construyendo por el camino del diálogo, la tolerancia y el respeto, concretando nuestros sueños por el futuro mejor que todos los jujeños merecemos con más igualdad, más inclusión y más libertad”.

En relación con esto, a su regreso a la Casa de Gobierno tras este acto en Alto Comedero Morales escribió y publicó en sus redes sociales una carta abierta dirigida al mandatario nacional en la que le expresa su preocupación por “que usted siga haciendo oídos sordos ante el desesperado pedido de cientos de víctimas que sufrieron las más aberrantes violaciones de Derechos Humanos durante el reinado de violencia y corrupción que ejerció Milagro Sala durante más de diez años de gobierno paralelo. Esa violencia produjo muertes, agresiones, usurpaciones y sometimiento hacia los más pobres”.

Esta última arista también fue abordada por medios nacionales, que en el análisis periodístico de lo que fue la noticia política del día, en el transcurso de la tarde entrevistaron en vivo a personas que dieron testimonio de lo que más temprano también había relatado el Gobernador desde Alto Comedero.