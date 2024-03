Reitera su pedido de urgente ayuda la Fundación Manos Abiertas Jujuy

Una vieja casa devenida en oficinas públicas y posteriormente caída en desuso, tiempo atrás fue cedida por el Estado nacional en comodato a la fundación Manos Abiertas Jujuy. La propiedad ubicada en calle Senador Pérez 127 de San Salvador de Jujuy fue acondicionada entonces para funcionar como hospedería a fin de dar albergue a personas en situación de calle, pero en la actualidad ese servicio se ve dramáticamente reducido por el mal estado de techos y sanitarios, consecuencia de aquellos años de abandono.

Durante las tormentas de los últimos meses “el agua entraba por los techos, ya que las condiciones edilicias no son buenas y no contamos con los fondos suficientes para costear las reparaciones”, comenzó diciendo a VíaJujuy la presidenta de la fundación, Gabriela Zamora, en un relato que llevó a conocer no sólo las necesidades de la institución sino también las respuestas y paliativos que se ha venido dando en la emergencia.

Graves daños presenta en techos y paredes la casa donde funcionan la sede de la fundación Manos Abiertas Jujuy, la hospedería "San José" y el depósito de donaciones de la entidad. Foto: Vía Jujuy

Respecto del crítico cuadro de situación que se verifica en la sede de la calle Senador Pérez, el equipo de voluntariado se puso “en campaña de buscar fondos para poder hacer la obra” de reparaciones porque “se nos complica cada vez más”, advirtió Zamora.

En este sentido, las donaciones de dinero pueden ser realizadas mediante transferencia bancaria al alias manosabiertas.jujuy, o bien hacer contacto a través de las redes sociales de Manos Abiertas Jujuy en Facebook y en Instagram.

De igual manera, las personas interesadas en colaborar con la reparación de techos y sanitarios donando materiales de construcción puede contactarse también a través de las redes sociales o dirigirse a la sede de calle Senador Pérez 127, en la zona céntrica de San Salvador de Jujuy.

Mientras tanto, frente a los problemas edilicios y como un paliativo para poder seguir brindado atención a los “patroncitos” -como cariñosamente llaman a los destinatarios del servicio- la fundación puso en marcha “la obra que se llama ‘Bañadores’” que consiste en que “los días miércoles las mismas personas que antes se podían quedar a dormir, vienen a nuestra hospedería y se pueden bañar, les damos ropa limpia y les hacemos actividades recreativas”, explicó Zamora.

“TUVIMOS QUE SALIR A PEDIR AYUDA”

La fundación Manos Abiertas de Jujuy nació hace 13 años “con el propósito de hacer una diferencia en la vida de las personas en situación de calle” y el servicio de hospedería es uno de los varios frentes de acción solidaria que lleva adelante la entidad creada por el sacerdote jesuita y cardenal Ángel Rossi, actual arzobispo de Córdoba.

En la casa de Senador Pérez 127 funciona también “un depósito de donaciones” que son destinadas a las ferias que se realiza periódicamente para recaudar fondos y a la entrega a “algunos comedores, instituciones y escuelas”, que reciben ropa y calzado.

Pero también esta acción se ve dificultada ya que “en todo lo que es el depósito se filtra agua y se nos mojan las donaciones”, lamentó la directiva.

En 2018 (izq.) Manos Abiertas Jujuy recibió en comodato la propiedad de calle Senador Pérez 127, la cual en meses posteriores fue refaccionada para su puesta en servicio. Actualmente su funcionamiento está afectado por filtraciones de agua que provocaron serios daños en techos y paredes. Foto: Vía Jujuy

Los padecimientos se multiplican y mientras se activa la campaña solidaria “para poder poner en condiciones” las instalaciones, “en este momento también se nos rompió la cocina”, por lo que “los voluntarios están cocinando en sus casas para llevar los lunes” las raciones de comida que se entrega y distribuye a las personas en situación de calle en horas de la noche.

Volviendo al problema de las filtraciones en techos y roturas en cañerías en el sector de la hospedería “San José”, Gabriela Zamora apuntó que “todo cuesta por encima de los cien mil pesos, y no tenemos como costearlo”.

La tarea solidaria de Manos Abiertas Jujuy se financia con “las donaciones individuales” de benefactores particulares. “No tenemos ningún tipo de asistencia del Estado, por lo que un arreglo de esa magnitud nos genera un gasto enorme” en un presupuesto exiguo con el que “además pagamos sueldos de los caseros que cuidan la casa, que atienden a los voluntarios cuando llegan” y otros gastos de funcionamiento.

La presidenta de la fundación Manos Abiertas Jujuy, Gabriela Zamora (segunda de la izquierda), junto a voluntarias de la entidad. Foto: Vía Jujuy

En simultáneo con la campaña de recaudación de fondos, “ahora estamos también con la campaña de ropa de abrigo” denominada “Frío por fuera, calentito por dentro”, convocó Zamora, a la vez que invitó a todas las personas interesadas en conocer y eventualmente sumarse a la tarea, a “contactarse por las mismas redes sociales para dejar sus datos y su teléfono”, luego “nosotros nos comunicamos desde el área voluntariado para tener una primera entrevista y evaluar el perfil”, de manera de direccionarlo al área “donde se sentiría cómodo”, completó la presidenta de la entidad benéfica local.