El Papa Francisco designó a Rossi y Fernández como nuevos cardenales: el deseo de los cordobeses

El Papa Francisco ordenó este sábado por la mañana a 21 nuevos cardenales, entre ellos, Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, y Víctor Manuel “Tucho” Fernández, el nacido en Alcira Gigena y titular del estratégico Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

La emotiva ceremonia inició a las 10 de Roma y todos los obispos ingresaron a la plaza San Pedro por la derecha, desde la zona de la Puerta de Bronce, y se ubicaron a la izquierda de Bergoglio. Fernández pasó en tercer lugar. Mientras que, Rossi, en octavo. Se arrodillaron ante el Papa y recibieron los atributos.

Finalmente, los 20 integrantes de la nómina (Luis Dri estuvo ausente por su avanzada edad) se dirigieron al sector derecho de la plaza, donde los recibían los antiguos cardenales.

EL DESEO DE ÁNGEL ROSSI COMO CARDENAL

“A nuestros queridos cordobeses. Desde aquí, desde Roma, el saludo cariñoso. Saber que este cargo, esta ‘changa’ que nos han encomendado no tiene sentido sin los rostros y el corazón de ustedes, que uno los lleva muy adentro”, expresó Rossi en diálogo con La Voz.

Rossi, nuevo cardenal cordobés, en la previa de la ceremonia (Gentileza Sebastián Centeno).

Por último, “mando la bendición” a toda la provincia, pidió que toda la comunidad lo encomiende en su oración” y se despidió con una broma: “Quedensé tranquilos que la pasta é molto buona pero todavía le sigue ganando el choripán”.

EL MENSAJE DE VICTOR “TUCHO” FERNÁNDEZ PARA CÓRDOBA

“Tucho” Fernández dejó la provincia hace tiempo por sus tareas, pero la rememora con mucha cariño y lleva su bandera con orgullo. “Me da hasta nostalgia decir la palabra Córdoba. Recuerdo no sólo a mi pequeño pueblito de Alcira Gigena, sino la ciudad de Córdoba porque me gusta tanto”, expresó al medio mencionado.

Francisco designa cardenal al arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 30 de septiembre de 2023. (Foto AP/Ricardo De Luca) Foto: Riccardo De Luca

En tanto, el nuevo cardenal aseguró tener a la “provincia en el corazón” y le dedicó una bendición a todo Córdoba: “Que Dios los proteja, los acompañe y los fortalezca. Y que les conceda lo que más necesiten en este momento”.