Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy espera por el “Pulga” Rodríguez

La mayor incógnita para el DT Matías Módolo pensando en su equipo titular para este domingo tiene nombre y apellido: Luis Miguel Rodríguez. El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy esperará por el tucumano, que arrastra una molestia, hasta instantes antes de las 16:00, cuando inicie el encuentro frente a Talleres de Remedios de Escalada (Buenos Aires) en el estadio “23 de Agosto” de la capital jujeña.

Correspondiente a la fecha nº 17 de la Primera Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el partido que tendrá el “Lobo” jujeño contra el “Tallarín” contará con la actuación de Maximiliano Macheroni como árbitro principal, las asistencias de Víctor Rojas junto a Martín Grasso y a Mauricio Martín como el cuarto referí.

UNA OPORTUNIDAD PARA SUMAR DE A TRES

Después de la derrota amarga a manos de Quilmes la semana pasada, la mala noticia de una molestia física en Luis Rodríguez le generó un dolor de cabeza a Módolo. La idea del DT es aguardar lo máximo posible para incluir al “Pulga”, sabiendo lo importante que es para el equipo, pero tampoco será arriesgado innecesariamente, por lo que en caso no estar al 100% el tucumano no estará desde el arranque.

La hinchada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy acompañará al equipo este domingo desde las 16:00 en el estadio "23 de Agosto". Foto: Prensa GyEJ

No es la primera vez que el ex Atlético Tucumán podría quedar fuera del once titular ya que se vivió la misma situación para el “clásico del norte” contra Gimnasia y Tiro de Salta.

Respecto a los otros puestos, la posibilidad de cambios para retornar a la victoria y afianzar su rendimiento en casa existe, ya que obtener los tres puntos es clave para sostener su puesto en zona de Reducido.

Con 21 unidades, el “Lobo” es el último equipo en ingresar en el grupo de clubes que lucharán por un segundo ascenso a la máxima categoría, por lo que depende de sí mismo sostenerse allí.

Su rival de turno, Talleres de Remedios de Escalada, a pesar de tener apenas cinco puntos menos, pelea en la parte baja de la Zona B de la categoría.

CONTINÚA LA CAMPAÑA DE RECICLAJE DE PLÁSTICO

Al igual que en partidos anteriores, este domingo estará activa en el estadio “23 de Agosto” la campaña “El Lobo Recicla” implementada por la dirigencia de la entidad del barrio Luján.

La campaña "El Lobo Recicla" continúa y este domingo estarán habilitados dos puntos de recolección de tapitas y botellas de plástico en el estadio. Foto: Prensa GyEJ

El pedido del club albiceleste para sus hinchas es que al concurrir a presenciar el encuentro frente a Talleres de Remedios de Escalada lleven su aporte de tapitas y botellas de plástico, material que se está recolectando para su reciclaje con miras a la fabricación de las nuevas butacas para el recinto.

Los puntos de recolección están ubicados en los accesos a la tribuna Popular Norte, en avenida El Éxodo esquina Santa Bárbara, y Platea, por calle Santa Bárbara y Humahuaca.