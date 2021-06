En su carácter de primer candidato a diputado provincial por el frente Cambia Jujuy, el médico Omar Gutiérrez recorre el interior provincial exponiendo su propuesta con un mensaje sencillo que pone en relieve los logros de la gestión del espacio político en el gobierno, y su compromiso de acompañar desde la Legislatura ese proyecto de provincia, como también, ineludiblemente, sigue profesando sobre los cuidados necesarios para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

En visita a la localidad de Rodeíto -70 km al este de San Salvador de Jujuy-, asistió invitado a la inauguración de una serie de obras públicas, para más tarde encabezar la presentación de la plataforma electoral del frente con miras a los comicios del próximo domingo 27.

En ese encuentro con los vecinos, con claridad Gutiérrez les dijo que “los protagonistas de las elecciones son ustedes”, y tras reflexionar que “la democracia no es votar cada dos años sino trabajar desde donde nos toque a cada uno”, habló de su convicción de dar continuidad a “la transformación que se produjo en la provincia desde 2015”.

El Dr. Omar Gutiérrez escuchó opiniones de una vecina de Rodeíto, durante su visita a la localidad. (Archivo Vía Jujuy)

En su opinión, se trata de “un Jujuy que se construye con cosas concretas, como el parque solar Cauchari y las escuelas que ya se construye con la renta de la energía solar”, remarcó el candidato del frente Cambia Jujuy.

“VISLUMBRAMOS UNA LUZ, CON LA VACUNACIÓN”

Habiéndose hecho conocido en la comunidad durante el último año por su desempeño como coordinador del Comité Operativo de Emergencias (COE) dedicado a la pandemia de coronavirus, Gutiérrez agradeció al pueblo de Rodeíto “por cómo han afrontado todo este tiempo el transcurso de la pandemia, algo que ha puesto de rodillas al mundo y ha hecho estragos hasta en los lugares que tienen los sistemas de salud más eficientes y con mayores recursos”.

En este sentido instó a los vecinos a seguir cuidándose observando las normas de bioseguridad, sabiendo que “el compromiso y la responsabilidad dan frutos”.

“La pandemia no es un problema del gobierno ni es un problema de un sector de la sociedad; es algo que nos pasa a todos. Todos, a lo largo de este tiempo, hemos sentido esto, lo hemos vivido, hemos perdido gente que queríamos, y la pandemia todavía no se fue”, sentenció, no sin afirmar que ahora “vislumbramos una luz, que tiene que ver con la vacunación”.

Se explayó en esa línea expresando que “cuando ya tengamos alto grado de vacunación, seguramente vamos a poder dejar atrás este tema, pero por el momento todavía no, por eso remarco la importancia de que se sigan cuidando, porque si entre todos nos cuidamos, más pronto vamos a poder tener ese Jujuy protegido que tanto anhelamos”, subrayó.

Junto a demás integrantes de la lista de Cambia Jujuy como Gabriela Burgos, Gisel Bravo y Fabián Tejerina, Gutiérrez estuvieron en la inauguración del complejo deportivo “Manuel Torino” y la obra de iluminación de un predio en el barrio San Lucas, como también en el inicio de la obra de cloacas, acto que encabezaron el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, y el comisionado municipal de Rodeíto, Eduardo Orellana.