Marcando la cancha, como dice la jerga popular, el gobernador Gerardo Morales volvió a decir que para las elecciones presidenciales del año 2023 la Unión Cívica Radical (UCR) “no será patio trasero” de la coalición opositora y con ese criterio es que llevará “candidato propio”.

Por otro lado, sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme una condena contra la dirigente Milagro Sala por amenazas, Morales analizó que “confirma que en Jujuy no ha habido manipulación de la Justicia sino que hubo hechos concretos”.

El último jueves se conoció que la Corte dejó firme una condena a dos años de prisión por amenazas a policías dictada contra la líder de la organización Tupac Amaru, en el marco del caso conocido como “Causa de las Bombachas”, en el que en un principio había resultado absuelta.

Se trata de un expediente en el que se acusó a la exlegisladora de llamar por teléfono a una comisaría del barrio Alto Comedero y amenazar a los policías presentes para que abortaran un procedimiento contra otra dirigente social.

“No vamos a hacer las ‘macanas’ que hicimos”

“Mauricio (Macri) no es líder de mi partido”, respondió Morales al ser consultado en Radio La Red sobre el posicionamiento del expresidente dentro de Juntos por el Cambio con vistas al 2023.

“Si queremos volver a gobernar en el 2023 tenemos que plantar un Juntos por el Cambio serio” y “el radicalismo no va a ser furgón de cola de nada, va a tener candidato a presidente, va a disputar todos los espacio en Juntos por el Cambio, no vamos a dejar que el PRO nos camine el patrio trasero del partido”, dijo el Gobernador de Jujuy.

En fotografía de archivo los radicales Alfredo Cornejo, Mario Negri y Gerardo Morales, con la titular del PRO, Patricia Bullrich.

“Nosotros -en referencia a la UCR- no tenemos jefes”, aseguró, y en cambio puntualizó que lo que existe es la figura de “un presidente, que es Alfredo Cornejo, y están los presidentes de los bloques” de la representación parlamentaria en el Congreso de la Nación.

“Ahí está la conducción de la UCR y, en ese marco nos sentaremos con la convicción de fortalecer Juntos por el Cambio, pero para que sea un proyecto serio, que no sea ‘tirabomba’ solamente”, de manera que “planteemos un proyecto que la gente vea que si llegamos al Gobierno no vamos a hacer las ‘macanas’ que hicimos”, expresó.

Discrepancia con las PASO

Por otra parte, consultado sobre una eventual suspensión de las elecciones PASO (primarias abiertas simultáneas obligatorias) por la pandemia, Morales respondió que, “conceptualmente”, está “en contra de las primarias”.

“A mí no me parece que hagamos elecciones, yo no he definido cronograma en Jujuy”, apuntó, y defendió su posición argumentando que “no se puede hacer cuando estamos con un problema serio de luchar contra la muerte”, dicho esto por la luctuosa propagación del Covid-19 entre la población.

Pero no obstante su opinión particular, “en Juntos por el Cambio vamos a acatar lo que resuelvan, pero hay que tener mucho cuidado con eso, en ese tema de la agenda, yo creo que el Gobierno tiene razón”, completó.