El período electoral se empieza a sentir y en un merendero de Jujuy marcó la cancha para evitar que los políticos de turno aparezcan en el lugar para solo sacarse una foto: “Prohibido el ingreso de políticos en campaña”, dice un cartel que se viraliza en las redes sociales.

De cara a las elecciones legislativas que se realizan el 27 de junio en suelo jujeño, el merendero Khuyanakuy dejó en claro su postura para la campaña electoral: “El Merendero KHUYANAKUY no tiene ninguna relación de dependencias de ningún partido político. Los integrantes realizan su labor de forma autónoma y con mucha voluntad y dedicación”, escribieron en un posteo de Facebook.

El nombre de este merendero de Humahuaca significa “Querernos mucho, amor mutuo”, y siguiendo con la descripción de las personas que lo componen se podría agregar “desinteresado”. Así lo dan a entender en sus redes: “Agradecemos a todas las personas, familias y comercios que, sin ningún interés, nos hace llegar su colaboración y ponen su granito de arena y se mantienen dentro del anonimato. Super agradecidos!!!🤗”.

Además de platos de comida, desde el merendero juntan donaciones de ropa y suman servicios como corte de pelo, para poder ayudar a que los niños de Humahuaca puedan cubrir sus necesidades. En muchas de sus publicaciones en Facebook se ve como contienen a los mas chiquitos y hasta les festejan sus cumpleaños.

¿Cuándo se creó el merendero Khuyanakuy?

El merendero fue creado en plena pandemia, según detalla una de sus integrantes, Natalia Quinta, comenzaron con su labor en septiembre del 2020 y eran apenas cuatro integrantes que recibían ayuda de vecinos y de amigos de Jujuy. Con el correr de los días y con la gran necesidad que notaban, la gente se fue acercando y hoy son casi 13 voluntarios.

“Al principio era un merendero itinerante” pero con el tiempo y analizando las necesidades de los barrios se instalaron en dos puntos: “Primero fue en el barrio 23 de agosto y ahora, nos colaboraron y nos dieron lugar en le barrio Santa Rita”, detalló Natalia en diálogo con Jujuy al momento.

La joven comentó que la pandemia impactó mucho en los mas chicos y que la “necesidad por la merienda” se veía en los barrios de Humahuaca. En cuanto a como se organizan, detalló: ”Estamos dando una merienda una vez por semana en cada punto”; esto se debe a que “no contamos con tanta mercadería”. Los días que brindan esta ayuda y contención a los mas chicos son los martes y viernes.

La cantidad de asistentes fue creciendo y eso es una situación que entristece a todos: “Comenzamos con 50 chicos en el itinerante, y ahora son caso 300 chicos si no son más”. Natalia contó que la merienda es para todo el grupo familiar: “Los chicos llegan con su jarrita todos los días” y piden hasta ocho porciones para sus familiares y no se les dice que no.

“Vienen contento eso nos hace dar ganas de seguir con esto”, remarcó Natalia, y agregó que a veces “la mercadería nos llega de Jujuy de Desarrollo Social” pero que “no es la que necesitamos en si, porque a veces tenemos que ir y realizar notas y no nos llega. Lo que si nos llega y mucho es de la gente de Humahuaca que nos hace llegar su granito de arena”.