Este domingo se elige en Jujuy a la Paisana Nacional de la Tradición

Este domingo en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, ubicado en el sector Loma Alta del barrio capitalino Alto Comedero, se llevará a cabo la décima Elección de la Paisana Nacional de la Tradición. La elección de la representante nacional contará este año con la participación de cinco provincias: Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis y Jujuy. La proclamación será alrededor de las 14:00.

En esta ocasión, las candidatas a paisana nacional deberán demostrar su habilidad en el ensillado, desensillado y monta de un caballo. También responderán a un cuestionario de preguntas sobre saberes culturales y presentarán una interpretación de una payada, recitado o una copla.

En ocasión de la peregrinación y misa organizada para el gauchaje jujeño en el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, las paisanas representantes dialogaron con VíaJujuy sobre el valor de las tradiciones y sus expectativas para este día.

CON TONADAS DE TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL ESTERO

“Por la mañana, tenemos que mostrar nuestras destrezas en el campo, como el paseo a caballo, la montura y dar un paseo, además de las secciones de danza y cultura”, comentó la paisana representante de la provincia de Tucumán, María Fernanda Díaz, oriunda de Tafí del Valle. La joven también es miembro de la primera agrupación de mujeres gauchas, “Alma Criolla”, a quienes extendió sus saludos.

La joven paisana María Fernanda Díaz, que representa a Tucumán, llegó a Jujuy acompañada por autoridades de la Federación Gaucha de esa provincia. Foto: Redacción Vía Jujuy

Por su parte, la joven representante de Santiago del Estero, María Luján Moreno, de 20 años, habló sobre cómo se lleva a cabo la elección en su provincia. Describió que “en primer lugar, el baile es lo más importante”, además de “la parte de salón y campo” que, si la candidata no domina, “te la enseñan con mucho tiempo” de dedicación, acotó, y así por ejemplo “yo he aprendido hace poco y descubrí que me encanta”, aseguró la joven paisana.

En cuanto a la jornada de este domingo, la representante santiagueña reconoció cierta inquietud pero “estoy tratando de tranquilizarme un poco”, dijo con simpatía, y agregó: “Me interesa más que nada vivir la experiencia y disfrutar el momento”.

María Luján Moreno (20 años) representante Paisana Provincial de Santiago del Estero. Foto: Redacción Vía Jujuy

Dijo también con entusiasmo que para que todos puedan conocer más acerca de la gastronomía de su provincia, trajo “alfajores santiagueños para compartir con los presentes”, señaló.

Respecto al valor de mantener las tradiciones gauchas entre los jóvenes, María Luján Moreno compartió su mensaje en cuanto a que “no dejen que las tradiciones se mueran, nos está costando mucho mantenerlas”, reflexionó.

LAS PRESENCIAS DE SAN LUIS Y SALTA

Rocío Soledad Ordoñez, de 21 años, representante de la provincia de San Luis, es una joven comprometida con la misión de continuar las enseñanzas transmitidas por su padre. “Sigo las tradiciones por mi papá, quien años atrás fue jinete”, dice la joven puntana, que disfruta “seguir con el legado del gauchaje en la familia”.

“Me gusta todo lo que es el campo, la destreza, el folclore y sigo mucho lo que es la tradición”, reitera con orgullo, y desde esas vivencias anima a los adolescentes a que “se adentren en la tradición, que aprendan, lean y que disfruten de nuestros valores gauchos”.

Rocío Soledad Ordoñez (21), Paisana Provincial de San Luis, junto a su padre, inspirador de su amor por las tradiciones. Foto: Redacción Vía Jujuy

“Siempre lo miran desde afuera y dicen ‘son gauchos, nada más’, pero no saben lo que es la historia del gaucho argentino”, remarca Rocío, y destaca la importancia de “estudiar y aprender acerca de las tradiciones y culturas de cada provincia”.

A su vez, representando a la provincia vecina de Salta, Brenda Zerpa, de 18 años, también compartió su visión acerca del linaje gaucho familiar: “Vengo de una familia tradicional, en Campo Quijano tenemos nuestro pago llamado ‘Las Higueritas’, en el cual organizamos todos los años marcadas, la elección de la paisana y, por la tarde noche, por las calles de Quijano, se realiza un desfile de carrozas alegóricas tradicionales, se baila el Pericón Nacional, a cargo de todas las academias locales, y al día siguiente se hace el desfile por la avenida” principal de la ciudad.

“También realizamos destrezas gauchas, como pialadas y jineteadas; y para finalizar, llevamos a cabo el gran baile popular que caracteriza a todos los salteños”, describió la joven representante salteña.

Brenda Zerpa, (18 años) representante Paisana Provincial de Salta. Foto: Redacción Vía Jujuy

De la misma manera instó a todos los jóvenes a “no avergonzarse de las tradiciones” y comprender que deben “mantenerse siempre en alto, para que nunca se pierdan, porque son costumbres hermosas de nuestros antepasados y deben continuar”, alentó.

“TODAS HACEMOS HISTORIA”

Finalmente la actual Paisana Nacional de la Tradición, Selena Montenegro, de 22 años, quien representó a la provincia de Tucumán el año pasado, expresó su apoyo a las paisanas que decidan presentarse en este certamen a futuro.

“Las invito a que se sumen porque todas dejamos nuestra huella como paisanas argentinas, ya sea en una participación, en un desfile o en un baile. Esa es la forma de mantener viva nuestras tradiciones”, subrayó Selena con total convicción.