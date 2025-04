Es irrenunciable “que en las Malvinas vuelva a flamear la Bandera argentina”, dijo Sadir

Una de las actividades conmemorativas del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en San Salvador de Jujuy fue la Vigilia por Malvinas que se realizó en la sala del cine teatro municipal Select, con la presencia del gobernador Carlos Sadir, autoridades de las unidades del Ejército Argentino con asiento en la provincia, excombatientes, veteranos de guerra y familiares.

“Es un honor compartir este momento que nos lleva a una fecha histórica de suma importancia para la República Argentina y, particularmente, para los veteranos de guerra y los familiares de los caídos en Malvinas”, dijo en ese marco el mandatario.

La recordación “se enriqueció de muestras artísticas alusivas a la conmemoración, las cuales se mezclaron con un profundo sentir patrio y la promesa de recuperar pacíficamente las Malvinas”, dijeron voceros de la organización del acto.

Invitado a dirigirse a los presentes, Sadir remarcó que “si hay algo que debemos hacer los argentinos, es no olvidar lo que pasó, no olvidar a los caídos, no olvidar a nuestros veteranos” y sostuvo que “al mismo tiempo tenemos que saber que nos cabe todo el deber y la responsabilidad de acompañarlos”.

RECUPERAR MALVINAS, UNA PROMESA COLECTIVA

Alentó asimismo a que esta recordación “también sirva para que los jóvenes que vienen por detrás nuestro sepan que tenemos este compromiso y esta promesa colectiva de recuperar nuestras Malvinas por la vía pacífica”.

En ese sentido “mantenemos firme nuestro gran compromiso de que en las Malvinas vuelva a flamear la Bandera argentina”, sentenció, para entonces convocar a la ciudadanía en general a “seguir luchando todos juntos por este objetivo irrenunciable”.

Dijo también Sadir en la ocasión que “como gobierno, acompañamos a los veteranos de guerra y a las familias de los caídos en Malvinas”, definición que antecedería al anuncio formulado el miércoles acerca de que por decreto estableció la incorporación del pago de las pensiones a ese sector, al cronograma mensual de acreditación de haberes al personal de la administración pública provincial.

UN RECLAMO HISTÓRICO E INCLAUDICABLE

Una controversia se abrió este miércoles cuando en Buenos Aires el presidente Javier Milei dijo que su Gobierno busca “hacer de la Argentina una potencia” para que los habitantes de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur “prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.

La Argentina reclama desde hace casi 200 años el archipiélago ubicado a 600 kilómetros de su costa en el Atlántico Sur, escenario de un conflicto bélico con el Reino Unido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 que dejó un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

El Reino Unido rechaza toda pretensión argentina y considera que los cerca de 3.600 habitantes allí asentados deben tener derecho a la autodeterminación.

El principio de autodeterminación de los pueblos no es aplicable en el caso de Malvinas, según la cancillería argentina y resoluciones al respecto de la ONU.

La especificidad reside en que el Reino Unido “ocupó las Islas por la fuerza en 1833, expulsó a su población originaria y no permitió su retorno, vulnerando la integridad territorial argentina”, de manera que sus habitantes actuales, conocidos como “kelpers”, no cumplen con la condición de pueblo originario.