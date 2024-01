Definen obras para mitigar inundaciones en sectores de Alto Comedero

Con el objetivo de poner en marcha en el corto plazo proyectos de infraestructura paliativos, diferentes áreas del Gobierno provincial completarán en las próximas horas un relevamiento en los sectores afectados por las últimas tormentas e inundaciones, como fueron varios vecindarios del barrio Alto Comedero en la capital jujeña. Esto anunció el gobernador Carlos Sadir en una reunión que mantuvo con damnificados por las inundaciones, en su despacho de la Casa de Gobierno.

La primera respuesta ante las copiosas lluvias de hace una semana fue un operativo de los organismos oficiales correspondientes, para atender a unos 200 damnificados en toda la provincia, a los que se entregó mercadería, medicamentos y mobiliario.

PÉRDIDAS MATERIALES Y GRAVES DAÑOS

“Se llenaron de agua las casas, (el temporal) no dio tiempo a que la gente pueda resguardarse ni sacar las cosas que tenían” y así “hubo pérdidas materiales” en las viviendas y “en los negocios”, relató la vecina María Guerrero.

“El Gobernador nos atendió y nos dijo que va a estar en contacto en todo momento para ver cómo están yendo las obras también”, agregó.

Otra de las asistentes fue la presidenta del centro vecinal del sector B1, Gabriela Ruiz, quien al salir de la reunión dijo que el gobernador Sadir y su equipo “ya nos dieron una respuesta favorable, dijeron que van a hacer unas obras consecutivas que vengan desde la Ruta 9. Y eso es lo que nosotros esperábamos que nos dijeran, porque realmente los daños que sufrieron las viviendas son muy graves”, resumió.

“Los vecinos quieren recuperar de nuevo su vida, pero las casas están todas afectadas”, por lo que “además de la ayuda que les puede dar el Gobierno, lo que quieren es una solución definitiva al problema de las inundaciones. Va a llevar su tiempo, porque obviamente (una obra) lleva el tiempo, pero nosotros estábamos esperando esto”, destacó Ruiz.

AYUDA, ASISTENCIA Y OBRAS

“El Gobernador se reunió con damnificados y les dijo que van a seguir los recorridos” de los equipos de asistencia “en las zonas inundables”, además de “mandar al Comité Operativo de Emergencia (COE) para que hagamos ese trabajo de verificación y relevamiento”, dijo a la ministra de Desarrollo Humano provincial, Marta Russo Arriola.

Gabriela Ruiz, presidenta del centro vecinal del sector B1 del barrio Alto Comedero, agradeció la asistencia recibida por los vecinos tras el temporal. Foto: Vía Jujuy

“Vamos a tener lluvias hasta mayo en Jujuy, hay alerta amarilla para varios lugares”, por lo que Sadir dio instrucciones para estudiar la realización de obras que permitan mitigar las inundaciones en Alto Comedero, agregó la Ministra, que entonces adelantó que este miércoles se hará un recorrido por el sector El Milagro con la finalidad de definir obras de desagüe debido a que “a muchas casas les entró agua y barro”.

En ese vecindario de Alto Comedero, los vecinos organizaron una “olla popular” como paliativo de emergencia, por lo que los organismos pertinentes “están ayudando con insumos frescos y secos para que puedan seguir cocinando para las familias. Sus casas siguen con humedad y no pueden estar tanto tiempo” adentro, apuntó Russo Arriola.

La última precipitación causó daños materiales en viviendas y comercios de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Puesto Viejo, Aguas Calientes, Caimancito, Santa Clara y El Piquete, del sur y el este provincial.

“Lamentablemente como después las lluvias siguieron, no pudimos entregar más elementos o hacer alguna reparación. Hasta que no se seque bien la casa y se desinfecte no podemos entregar el mobiliario” a las familias afectadas, planteó Russo Arriola, y resaltó la ayuda de Nación tras las primeras lluvias fuertes de enero con el envío de kits de emergencia, colchones, agua, frazadas y sábanas.

Por otro lado, indicó que por la elevada humedad de las viviendas “hubo casos de niños con erupciones en la piel” y que los profesionales médicos los atendieron a todos, además que “al otro día se mandó el móvil sanitario porque mucha gente mayor no podía trasladarse a los puestos de salud”, completó.