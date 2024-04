Con nuevo DT en el banco, Gimnasia de Jujuy quiere volver a sonreír

Una renuncia -la del propio presidente- que no fue; el apriete de la barrabrava, y ahora debut del nuevo técnico: en tan solo siete días pasó de todo en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Una victoria este domingo frente Alvarado de Mar del Plata, en partido que se jugará desde las 16:00 en el estadio “23 de Agosto” de San Salvador de Jujuy, puede cambiar el ánimo en el mundo “lobo”.

Perteneciente a la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, este encuentro tiene el condimento especial de ver por primera vez a Matías Módolo como director técnico de la institución albiceleste. El ex Deportivo Riestra, donde consiguió el ascenso a primera división el año pasado, tiene el duro objetivo de reencaminar a sus jugadores en la senda del triunfo.

Bajo una nueva idea de trabajo inculcada por el flamante DT, conocido también por esos famosos entrenamientos casi militares en la madrugada de las playas de Pinamar con su anterior equipo, los muchachos del club albiceleste deberán levantar la performance individual y grupal.

Este domingo el "Lobo" jujeño tendrá nuevo DT en el banco de suplentes: debuta Matías Módolo, frente a Alvarado de Mar del Plata. Foto: Jorge Chocobar

Actualmente son cuatro partidos (tres derrotas y un empate) los que lleva el Lobo jujeño sin conocer la victoria, sumándole el triste adicional de haber mostrado un rendimiento muy por debajo de lo esperado para uno de los planteles más caros de la categoría. Además, en la tabla se encuentra en el puesto 15 de 19.

Dar vuelta la página en Gimnasia de Jujuy es fundamental para cortar la racha negativa y levantar los ánimos, tanto para la institución como para los hinchas.

CAMBIOS PARA SUMAR DE NUEVO

No se quedó quieto Matías Módolo en las prácticas de la semana y no solamente porque se lo vio subido a una plataforma para observar los entrenamientos desde las alturas. Modificará el once que cayó la semana pasada en Córdoba ante Racing, dejando fuera de este a Alex Abet, Francisco Molina y Emiliano Endrizzi.

En el arco repetirá Alan Sosa, línea de cinco atrás con Mauro Osores, Guillermo Cosaro y Diego López; la banda derecha de la defensa será para Jorge Juárez y la izquierda para Facundo Rizzi. La mitad de la cancha tendrá a Hugo Soria, Agustín Palavecino y Lucas Chiozza, cerrando el ataque con Luis “Pulga” Rodríguez y Hernán Rivero.

EL RIVAL DEL “LOBO” PARA ESTE DOMINGO

Alvarado de Mar del Plata, el rival de este domingo, mantiene un irregular pasar en el campeonato, ubicándose séptimo en la Zona B de la divisional, con tres victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Hace tres fechas que no gana el equipo de Mauricio Giganti y con este presente llega al norte del país con el objetivo de aumentar el corto historial a favor entre ambos equipos a dos triunfos.

Finalmente Walter Morales no se tomará licencia y continuará como presidente de Gimnasia de Jujuy. Foto: Prensa GyEJ

EPISODIOS QUE AFECTARON LA SEMANA DEL “LOBO” JUJEÑO

En lo extra futbolístico, los últimos días para el club albiceleste estuvieron marcados por hechos destacados por lo negativo: el falso alejamiento de Walter Morales de la presidencia, finalmente desmentido por el propio dirigente; y el apriete de la barrabrava en el primer día de entrenamiento del nuevo DT.

La noticia del pedido de una licencia del puesto de mandamás de la institución de días pasados fue una sorpresa. Si bien el presente deportivo no acompañaba al club, no parecía que hubiese calado en lo netamente institucional. Igualmente, a poco de haberse viralizado la información, el mismo Walter Morales fue quien afirmó que continuará en su cargo.

Respecto al episodio intimidatorio vivido en el complejo Papel NOA, donde realiza las prácticas habitualmente Gimnasia, se dio en la presentación de Matías Módolo con sus nuevos jugadores.

“Hinchas” -así, entre comillas- se acercaron a “hablar” con el plantel, aunque la realidad intimidatoria del hecho demostró que fue más “un apriete”.

Morales declaró que quieren dar como cerrado el hecho, habiendo realizado la denuncia contra estos personajes ante la Justicia, en procura de que no escale a mayores.